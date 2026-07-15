Đồng Nai: Bác tin '2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi THPT 2026'

Ngày 15.7, Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xác minh, làm rõ những thông tin liên quan 2 thí sinh ở Trường THPT Phước Bình và Long Phước "mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2026" lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trên không gian mạng xuất hiện các thông tin, bình luận không kiểm chứng, sai sự thật, gây tâm lý hoài nghi, bức xúc trong dư luận xã hội. Trong đó, có thông tin liên quan đến 2 thí sinh ở Đồng Nai.

Cụ thể, tài khoản "gnhgi_12" đưa thông tin phản ánh thí sinh T.T.A.D (Trường THPT Phước Bình) mang điện thoại vào phòng thi để tra đáp án môn toán trong kỳ thi THPT 2026. "Đây là thông tin em nhận được từ những bạn trực tiếp có mặt trong phòng thi và các bạn sẽ đứng ra làm chứng cho vụ việc này", tài khoản này đăng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định nội dung được lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn sai sự thật.

Các tài khoản trên mạng xã hội Thread đăng tải các nội dung có liên quan việc gian lận trong thi cử sai sự thật ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Một bài đăng khác từ tài khoản "tuansang3648" kèm theo bình luận phản ánh thí sinh T.T.Q.M (Trường THPT Long Phước) mang điện thoại vào phòng thi và cả trường đều biết nhưng không ai phản ánh, đạt thủ khoa không được trường biểu dương…

Qua xác minh, thí sinh T.T.Q.M không phải là thủ khoa của trường cũng không có việc giáo viên, học sinh bàn tán, gây dư luận tiêu cực về kết quả của T.T.Q.M.

Sau khi được mời lên làm việc, các chủ tài khoản đăng thông tin liên quan đến 2 thí sinh ở Đồng Nai thừa nhận không trực tiếp nhìn thấy hành vi sai phạm mà nghe từ người khác nhưng không cung cấp thông tin cụ thể là ai; nội dung đăng tải chỉ mang tính "đùa giỡn". Các bài đăng đã được gỡ bỏ, các chủ tài khoản cũng đã đăng tin đính chính và xin lỗi.

Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân cũng như các thí sinh nếu phát hiện những vấn đề sai phạm trong thi cử thì gửi phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Việc tự ý đăng tải, suy diễn hoặc chia sẻ những thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng có thể trở thành hành vi tiếp tay cho tin giả, gây nhiễu loạn thông tin làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức liên quan, gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh, học sinh, tạo dư luận xấu.



