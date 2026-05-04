Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Bắt quả tang 2 thanh niên mang súng đi uống cà phê

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/05/2026 11:51 GMT+7

Hai thanh niên ở thành phố Đồng Nai mang súng đi uống cà phê thì bị công an phát hiện, bắt quả tang đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 4.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Tô Thanh Huy Vũ (xã Phú Riềng) và Võ Văn Đức Hùng (cùng 23 tuổi, phường Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 29.4, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai đã bắt quả tang Hùng và Vũ đang tàng trữ trong người một khẩu súng ngắn ổ xoay, bên trong ổ xoay có 5 viên đạn thể thao dạng đạn nổ, tại một quán cà phê ở địa bàn khu phố Bình Thiện, phường Bình Phước.

2 thanh niên mang súng đi uống cà phê, bị công an bắt quả tang - Ảnh 1.

Vũ (bên trái) và Hùng tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua đấu tranh, Vũ khai nhận khẩu súng này do Vũ mượn của một người (chưa rõ lai lịch). Sáng 29.4, Vũ mang súng ra bắn thử một viên nổ tại nhà của Hùng, sau đó cả 2 đi uống cà phê. Khi Vũ đưa cho Hùng cất giữ khẩu súng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Qua làm việc Vũ còn khai nhận, ngày 24.4 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của anh P.N.Ch (29 tuổi, ở xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) 1 xe ô tô trị giá 950 triệu đồng, rồi mang đi cầm cố được 50 triệu đồng, lấy tiêu xài cá nhân.

Tin liên quan

Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 4 khẩu súng

Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 4 khẩu súng

Công an xã Phú Riềng phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây ma túy, thu giữ súng và đạn cùng ma túy tổng hợp.

Đồng Nai: Truy bắt nhóm người mang súng, bình xịt hơi cay đi đòi nợ

Khám phá thêm chủ đề

tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Khẩu súng PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận