Đồng Nai: Bắt quả tang 2 thanh niên mang súng đi uống cà phê

Ngày 4.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Tô Thanh Huy Vũ (xã Phú Riềng) và Võ Văn Đức Hùng (cùng 23 tuổi, phường Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 29.4, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai đã bắt quả tang Hùng và Vũ đang tàng trữ trong người một khẩu súng ngắn ổ xoay, bên trong ổ xoay có 5 viên đạn thể thao dạng đạn nổ, tại một quán cà phê ở địa bàn khu phố Bình Thiện, phường Bình Phước.

Vũ (bên trái) và Hùng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua đấu tranh, Vũ khai nhận khẩu súng này do Vũ mượn của một người (chưa rõ lai lịch). Sáng 29.4, Vũ mang súng ra bắn thử một viên nổ tại nhà của Hùng, sau đó cả 2 đi uống cà phê. Khi Vũ đưa cho Hùng cất giữ khẩu súng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Qua làm việc Vũ còn khai nhận, ngày 24.4 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của anh P.N.Ch (29 tuổi, ở xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) 1 xe ô tô trị giá 950 triệu đồng, rồi mang đi cầm cố được 50 triệu đồng, lấy tiêu xài cá nhân.