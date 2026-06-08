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Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Bắt quả tang nhóm hút trộm dầu xe tải

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/06/2026 17:22 GMT+7

Tuần tra, kiểm soát an ninh lúc rạng sáng, Công an xã Phú Riềng bắt quả tang nhóm hút trộm dầu xe tải đang đậu đỗ bên đường.

Ngày 8.6, Công an xã Phú Riềng (thành phố Đồng Nai) cho biết vừa bắt quả tang nhóm hút trộm dầu xe tải đang đậu trên đường. Qua khám xét, tiếp tục phát hiện số lượng lớn pháo nổ và ma túy.

Trước đó, khoảng 4 giờ 45 ngày 4.6, khi tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Phú Riềng bất ngờ phát hiện, bắt quả tang H.V.T (43 tuổi) và H.V.T (38 tuổi, cùng ở xã Phú Riềng) đang hút trộm dầu từ một xe ô tô tải đang đậu bên đường thuộc khu vực thôn Tân Phước.

Đồng Nai: Bắt quả tang nhóm hút trộm dầu xe tải - Ảnh 1.

Hai nghi phạm trộm dầu bị bắt quả tang

ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ RIỀNG

Sau khi lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ khoảng 250 lít dầu diesel cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan gồm máy bơm, ống nhựa và các can chứa dầu, Công an xã Phú Riềng phối hợp Viện KSND khu vực 11 khám xét khẩn cấp nơi ở của H.V.T (43 tuổi). Qua đó, công an tiếp tục phát hiện và thu giữ 3 thùng nhựa chứa 500 lít chất lỏng (nghi là dầu diesel); 240 kg pháo nổ các loại; 1 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) và dụng cụ sử dụng ma túy.

Đồng Nai: Bắt quả tang nhóm hút trộm dầu xe tải - Ảnh 2.
Đồng Nai: Bắt quả tang nhóm hút trộm dầu xe tải - Ảnh 3.

240 kg pháo nổ cùng một số tang vật cơ quan công an thu giữ 

ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ RIỀNG

Biết không thể trốn thoát, N.T.A.K (21 tuổi, ở xã Phú Riềng) cũng đến Công an xã Phú Riềng đầu thú và khai nhận cùng trộm cắp dầu với hai nghi phạm trước đó ngày 2.6.

Công an xã Phú Riềng đang tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan mở rộng điều tra vụ án.

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