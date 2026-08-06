Đồng Nai: Cầu Đắk Lung bị sập sau cú tông của xe tải cẩu

Rạng sáng nay 6.8, cầu Đắk Lung (phường Phước Long, thành phố Đồng Nai) đã bị sập, hư hỏng nặng sau khi bị xe tải cẩu va chạm khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Hiện trường vụ việc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trên đường liên khu phố 6T1 (phường Phước Long), xe ô tô tải cẩu biển số 61CD-000xx do Nguyễn Cao T. điều khiển chở theo Trần Ngọc Q. (cùng 33 tuổi và ở TP.HCM), đi theo hướng tượng đài chiến thắng Phước Long đi Nhà máy thủy điện Thác Mơ.

Một phần cầu bị sập, hư hỏng nặng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi tới cầu Đắk Lung, chiếc xe bất ngờ va chạm vào cầu, khiến cầu bị sập một phần, hư hỏng nặng và các phương tiện không thể qua lại.

Hiện tại, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp Công an phường Phước Long có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.