Đồng Nai: Điều tra án mạng ở kho sầu riêng khiến 1 người tử vong

Ngày 3.8, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Nghĩa Trung điều tra, làm rõ vụ án mạng ở kho sầu riêng khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, ông L.H.T (42 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) cùng một người bạn đến kho sầu riêng có địa chỉ ở xã Nghĩa Trung.

Tại đây, ông L.H.T xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông tên T., là người làm việc tại kho sầu riêng.

Trong lúc xảy ra xô xát, T. được cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông L.H.T, khiến ông này nằm gục xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Nghĩa Trung khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin những người liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.