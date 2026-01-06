Đồng Nai chấn chỉnh quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Nhiều trụ sở làm việc tại tỉnh Bình Phước cũ đang bỏ hoang ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các xã, phường ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị hoặc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Khẩn trương rà soát, kiểm kê hiện trạng tài sản công tại đơn vị để ban hành danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Trường hợp đơn vị nào đã ban hành rồi thì rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đảm bảo phù hợp quy định.

Văn bản cũng cho biết, đối với tài sản công là xe ô tô phục vụ công tác chung, khẩn trương liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật giao thông đường bộ. Đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung theo dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phân bổ.

Rà soát tài sản công đang sử dụng vào mục đích kinh doanh

UBND tỉnh Đồng Nai còn yêu cầu rà soát toàn diện tài sản công, hướng dẫn các đơn vị thực hiện trình tự, thủ tục đề xuất phương án khai thác, sử dụng; sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Nghị định số 186 năm 2025 của Chính phủ (ban hành ngày 1.7.2025) và trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai, nơi đang có nhiều tài sản công không sử dụng ẢNH: LÊ LÂM

Đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện khai thác tài sản công; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì đề nghị chấm dứt việc khai thác và nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hạch toán đầy đủ nguyên giá, giá trị còn lại của danh mục tài sản công đang quản lý, sử dụng theo quy định.

Khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai đối với tài sản tiếp nhận sau sáp nhập, hợp nhất.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các các đơn vị được bàn giao, tiếp nhận sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không để tài sản công bị lấn chiếm, không sử dụng; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định.

Sau sáp nhập với Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có 2.788 trụ sở (trong đó tỉnh Đồng Nai cũ có 2.010 trụ sở; tỉnh Bình Phước cũ có 778 trụ sở). Đến nay, tổng số trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 213, tập trung chủ yếu ở trung tâm hành chính của tỉnh Bình Phước cũ và trung tâm hành chính cấp huyện cũ.