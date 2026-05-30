Đồng Nai: Hé lộ nguyên nhân người con đánh chết bố ruột

Ngày 30.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Vỹ sinh (32 tuổi, ở khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, tối 19.5, tại nhà ông B.V.D (khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước), Vỹ và B.V.N (cả 2 là con ruột của ông B.V.D, cùng ở địa chỉ trên) ngồi uống rượu trên nền nhà. Ông B.V.D nằm ngủ trên võng cách đó khoảng 3 m.

Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi uống gần hết 2 lít rượu N. say nên đi ngủ trước, Vỹ tiếp tục uống rượu một mình, vừa chơi game trên điện thoại di động.

Bùi Văn Vỹ tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Đến khoảng 20 giờ, khi đã uống gần hết rượu, Vỹ muốn mua rượu để uống tiếp nhưng không còn tiền nên xin tiền bố 20.000 đồng để đi mua, nhưng ông D. nói chỉ còn 10.000 đồng.

Nghe vậy, Vỹ không lấy tiền, bực tức đập mạnh chiếc điện thoại di động đang cầm xuống nền nhà, ngồi uống rượu tiếp.

Ông D. nằm võng thấy Vỹ tỏ thái độ tức giận nên ngồi dậy, nhưng bị mất thăng bằng và ngã người xuống nền nhà. Vừa ngồi dậy, Vỹ đã dùng tay phải tát một cái vào vùng tai trái ông D. Khi ông D. phản ứng thì bị Vỹ cầm một số vật dụng tại bàn nhậu ném trúng vào vùng đầu, vùng mặt của ông gây thương tích.

Không dừng lại, Vỹ tiếp tục dùng chân đạp vào vùng cổ và ngực bên trái của ông D. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng 20.5, ông D. tử vong do bị thương quá nặng.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người của Vỹ.