Đồng Nai lần đầu thu ngân sách vượt 100.000 tỉ đồng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/01/2026 04:42 GMT+7

Lần đầu tiên thu ngân sách vượt 100.000 tỉ đồng cùng mức tăng trưởng GRDP đạt 9,63%, tỉnh Đồng Nai sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu tăng trưởng 2 con số cũng như khẳng định vị thế trong năm 2026.

Theo thông tin từ hội nghị khóa sổ ngân sách năm 2025 được UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức mới đây, lần đầu tiên địa phương này thu ngân sách vượt 100.000 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Đồng Nai, đến ngày 31.12, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh đạt 101.400 tỉ đồng, đạt 144% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 136% dự toán HĐND tỉnh, vượt mục tiêu phấn đấu thu 100.000 tỉ đồng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đồng Nai lần đầu thu ngân sách vượt 100.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Một góc trung tâm tỉnh Đồng Nai nhìn từ trên cao

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025, thu từ lĩnh vực nội địa đạt trên 78.600 tỉ đồng, đạt 161% dự toán Thủ tướng giao và đạt 149% dự toán HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua.

Có 15/17 chỉ tiêu giao đạt và vượt so với dự toán tỉnh giao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 17.900 tỉ đồng; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt gần 12.000 tỉ đồng; thu từ thuế thu nhập cá nhân trên 9.600 tỉ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý trên 3.600 tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 22.700 tỉ đồng...

Đồng Nai lần đầu thu ngân sách vượt 100.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

Cụm công nghiệp Tân Tiến (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai)

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đến ngày 31.12.2025, Đồng Nai chi cân đối ngân sách địa phương đạt trên 51.800 tỉ đồng, chi đầu tư phát triển đạt trên 21.900 tỉ đồng. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, toàn tỉnh đạt gần 21.400 tỉ đồng...

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tăng 15,22% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đóng góp 6,06%, làm cho tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) toàn tỉnh năm 2025 tăng 9,63% so với năm 2024.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ đạo, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu.

Khu vực doanh nghiệp trong nước ngày càng phát triển năng động, linh hoạt. Chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tăng 4,01%, chỉ số tiêu thụ sản phẩm tăng 11,13%, cho thấy doanh nghiệp không chỉ duy trì sản xuất, mà đã sẵn sàng cho các kế hoạch phát triển trung và dài hạn.

Một dấu mốc mang ý nghĩa chiến lược trong năm 2025 là Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón các chuyến bay nội địa đầu tiên vào ngày 19.12.2025.

Sân bay Long Thành mở ra cơ hội lớn cho Đồng Nai trong thu hút đầu tư, phát triển logistics, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ liên quan. Việc kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp Đồng Nai, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng Nai lần đầu thu ngân sách vượt 100.000 tỉ đồng- Ảnh 3.

Sân bay Long Thành

ẢNH: ACV

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tài chính bám sát mục tiêu, phương hướng đề ra trong năm 2026, chủ động phối hợp với các sở, ngành khai thác các nguồn thu hiệu quả nhất. Các sở, ngành của tỉnh chú trọng khơi thông nguồn lực từ các dự án đang gặp khó khăn cũng như các nguồn thu khác mà tỉnh đã đạt được thời gian qua, quyết tâm phấn đấu đạt số thu ngân sách cao hơn nữa.

