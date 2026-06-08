Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy lớn... từ một người nghiện

Ngày 8.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa phối hợp công an các địa phương triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với khối lượng khoảng 6 kg, với số tiền giao dịch hơn 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, trưa 1.6. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai và Công an xã An Phước phát hiện V.Đ.H. (xã An Phước) có kết quả dương tính với chất ma túy.

Địa điểm Bùi Minh Trực (đang đứng) bán ma túy cho nhiều người nghiện ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nhận định vụ việc có liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên nhiều địa bàn với sự tham gia của nhiều đối tượng hoạt động tinh vi và có sự câu kết theo nhiều tầng nấc, cơ quan công an đã tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ Bùi Minh Trực (42 tuổi, ở xã An Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua lời khai và các tài liệu thu thập được cho thấy Trực là một trong những đầu mối thường xuyên cung cấp ma túy bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp đã bắt giữ thêm Phạm Thị Thanh Thảo (31 tuổi) và Nguyễn Thụy Tường Vy (28 tuổi, cùng ở xã An Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm bị bắt tại xã An Phước ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Qua điều tra, bước đầu xác định Vy giữ vai trò cung cấp ma túy cho nhiều đầu mối tiêu thụ. Thảo là mắt xích trung gian, vừa trực tiếp tham gia mua bán ma túy, vừa kết nối các nhóm đối tượng sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Từ các đối tượng chủ chốt nêu trên, lực lượng công an tiếp tục mở rộng, làm rõ hàng loạt đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy như: Nguyễn Quang Tiến (32 tuổi), La Văn Phú (35 tuổi), Đào Duy Linh (28 tuổi), Phan Văn Tài (33 tuổi), Ab Dol Roset (33 tuổi), Mohamad Tro Dep (41 tuổi, cùng ở xã An Phước) và nhiều nghi phạm khác.

Các đối tượng bị bắt tại xã Phước An ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Cùng việc bóc gỡ đường dây mua bán ma túy trên địa bàn An Phước, lực lượng công an đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra và test nhanh ma túy trên địa bàn Phước An, Phước Thái và Định Quán. Qua đó, tiếp tục phát hiện nhiều nhóm nghi phạm có hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra mở rộng từ ngày 1 - 3.6, lực lượng công an đã làm rõ tổng cộng 71 trường hợp dương tính với chất ma túy tại các địa bàn An Phước, Phước An, Phước Thái và Định Quán. Trong đó, công an ghi nhận 40 trường hợp có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật liên quan cơ quan công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 3.2026 đến thời điểm bị phát hiện, các nghi phạm đã mua bán, tiêu thụ khoảng 6 kg ma túy các loại; thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các nguồn cung cấp với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng.