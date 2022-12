Đồng Nai: Trưởng phòng GD-ĐT gây áp lực cho trường học 'chọn' doanh nghiệp cung cấp thực phẩm?

Bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ lưu ý Phòng GD-ĐT, trong quá trình chỉ đạo điều hành, đặc biệt với hệ thống mầm non, phải tạo điều kiện cho các trường phát huy, làm tốt. Đồng thời, xem lại những gì chưa đúng thì chấn chỉnh ngay. Bà Lắm cũng cũng giao Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tư pháp xem xét, tổng hợp lại tất cả những hợp đồng đang còn hiệu lực mà các trường đơn phương chấm dứt hợp đồng để báo cáo lại với UBND huyện.

Bị trưởng phòng GD-ĐT phê bình nên các trường “cắt” hợp đồng?

Ngày 2.12, ông Nguyễn Thanh Khuê, Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký (viết tắt Anh Khải Ký, đóng tại TP.HCM) cho biết vừa có đơn gửi cơ quan chức năng kêu cứu về việc Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) H.Cẩm Mỹ chỉ đạo trái pháp luật cho 18 hiệu trưởng trường mầm non (MN) chấm dứt hợp đồng với công ty của ông để “hướng” sang 1 doanh nghiệp khác.

Theo ông Khuê, công ty của ông cung cấp lương thực, thực phẩm với hơn 15 năm, có đầy đủ giấy phép hoạt động theo đúng quy định pháp luật; thực phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ các đơn vị sản xuất có uy tín trên thị trường.

“Trong nhiều năm qua, chúng tôi cung cấp cho 18 trường MN trên địa bàn Cẩm Mỹ không có điều tiếng gì thì mới đây tất cả đồng loạt chấm dứt hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực đến hết năm học 2022-2023. Sau khi đi tìm hiểu, chúng tôi mới phát hiện các trường chấm dứt hợp đồng do có sự chỉ đạo của bà Bùi Thị Vinh, Trưởng phòng GD-ĐT H.Cẩm Mỹ, để đổi sang 1 doanh nghiệp khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng uy tín của công ty”, ông Khuê bức xúc.

Trong thông báo chấm dứt hợp đồng với Công ty Anh Khải Ký vào ngày 26.10.2022 (hợp đồng kéo dài đến ngày 31.12.2022), hiệu trưởng 1 trường MN nêu: “Trong cuộc họp với các hiệu trưởng MN vào ngày 7.10, lãnh đạo Phòng GD-ĐT có kết luận phê bình một số đơn vị ký hợp đồng không đảm bảo đúng quy trình, tính pháp lý. Nhà trường trực tiếp làm việc với chuyên viên phụ trách bậc học MN, thì người này nói trưởng phòng chỉ đạo các trường phải chấm dứt hợp đồng với Công ty Anh Khải Ký (?)”.

Chưa hết, hiệu trưởng này còn nêu thêm, vào ngày 24.10, ban giám hiệu 18 trường MN lại được triệu tập cuộc họp, trưởng phòng chỉ đạo “cắt” hợp đồng với Công ty Anh Khải Ký vì không có sự ràng buộc về pháp lý, không thông qua chính quyền địa phương (?).

Tương tự, trong thông báo chấm dứt với Công ty Anh Khải Ký vào ngày 25.10.2022 (hợp đồng kéo dài đến hết năm học 2022-2023), Hiệu trưởng Trường MN Lâm San, Hướng Dương và Long Giao cũng nêu lý do như trên. Đồng thời cho biết đã có định hướng từ Phòng GD-ĐT đổi sang 1 doanh nghiệp khác, có 4 trường không thực hiện đã bị “mời” lên làm việc (?). “Vào ngày 15.6 và 6.7.2022, trong cuộc họp ở Phòng GD-ĐT có cho Công ty thực phẩm M.C về giới thiệu sản phẩm. Sau đó, đến ngày 6.9.2022, Phòng GD-ĐT có mời các trường không ký hợp đồng với M.C lên họp, đồng thời ngày 5.10.2022, cô Vinh và kế toán Phòng GD-ĐT về kiểm tra đột xuất một số thông tin các khoản thu đầu năm và cả hồ sơ ký kết với Anh Khải Ký. Cô nói khi nào chấm dứt hợp đồng với công ty này (Anh Khải Ký-PV) thì mới ký các khoản thu (?)”, 1 hiệu trưởng khác nêu “nỗi khổ” khi thông báo chấm dứt hợp đồng với Anh Khải Ký.





Vào chiều 28.11, UBND H. Cẩm Mỹ đã tổ chức cuộc họp với các ban ngành, cùng hiệu trưởng 18 trường MN trên địa bàn. Theo nguồn tin của Thanh Niên, tại buổi họp, các hiệu trưởng đã trình bày nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với Anh Khải Ký. Tại cuộc họp, trưởng phòng tư pháp khẳng định, muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải chứng minh được lỗi từ phía nhà cung cấp. Các trường đơn phương hủy hợp đồng là sai.

Chủ trì cuộc họp, bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ cho rằng Công ty Anh Khải Ký là doanh nghiệp ở TP.HCM về Đồng Nai làm ăn thì dĩ nhiên phải đặt lợi ích, uy tín lên hàng đầu. “Chúng ta ký hợp đồng hợp tác với họ là danh chính ngôn thuận được pháp luật bảo vệ. Hợp đồng đang còn hiệu lực, mà mấy chị (hiệu trưởng-PV) tự nhiên cắt với người ta không có vi phạm gì cả. Chưa kể, một số trường đưa ra quy trình xử lý các vụ việc phản ánh cũng không đúng. Cái này họ mới gửi đơn kêu cứu, nếu thưa ra tòa, tôi đảm bảo các trường đang còn hợp đồng mà cắt là thua chắc”.

Cũng tại cuộc họp, bà Bùi Thị Vinh, Trưởng phòng GD-ĐT cũng nhận trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sự việc "lùm xùm" về vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là ở các trường MN làm ảnh hưởng đến ngành.

Kết luận cuộc họp, bà Lắm cũng nêu về hợp đồng pháp lý, nhà trường nào ký với công ty hợp đồng cung ứng lượng thực, thực phẩm thì nhà trường phải tự chịu trách nhiệm. Bà Lắm cũng lưu ý Phòng GD-ĐT, trong quá trình chỉ đạo điều hành, đặc biệt với hệ thống MN… phải tạo điều kiện cho các trường phát huy, làm tốt. Đồng thời, xem lại những gì chưa đúng thì chấn chỉnh ngay. Bà Lắm cũng cũng giao cho Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tư pháp xem xét, tổng hợp lại tất cả những hợp đồng đang còn hiệu lực mà các trường đơn phương chấm dứt hợp đồng để báo cáo lại với UBND huyện.

“Đồng thời mời các công ty đủ năng lực, đảm bảo pháp nhân…tổ chức đấu thầu lại để chọn doanh nghiệp không chỉ cung cấp lương thực, thực phẩm, mà còn cung cấp sữa uống, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh”, bà Lắm nêu hướng giải quyết.

Trong khi đó, đại diện Công ty Anh Khải Ký cho biết đang chờ cơ quan chức năng đưa ra kết luận cụ thể, trong trường hợp không đảm bảo được quyền lợi cho doanh nghiệp thì có những hành động tiếp theo, kể cả việc khởi kiện ra tòa án.

Các trường hiểu sai về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

Tại cuộc họp, Hiệu trưởng Trường MN Thanh Bình Trần Thị Trang nêu nguyên nhân chấm dứt hợp đồng với Anh Khải Ký (thông báo ngày 29.9.2022 dù hợp đồng kéo dài hết năm học 2022-2023) do thực phẩm là hàng đông lạnh; có 1 lần cục thịt bò đổi màu, bốc mùi hôi (trường có lập biên bản, báo với phía cung cấp), phụ huynh đề nghị chuyển qua thịt “nóng”… Tuy nhiên, đại diện Phòng y tế H.Cẩm Mỹ cho rằng: “hiểu như vậy là sai”. Người này giải thích: “Nóng hay lạnh chỉ là cảm nhận của mình mà đưa ra đánh giá là sai hoàn toàn. Đông lạnh là kéo dài thời gian bảo quản, mình kết luận không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là không đúng, vì chỉ có cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận mới có giá trị”. Bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ cũng nêu, nếu đánh giá thực phẩm đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì các công ty có thực phẩm có thương hiệu, có uy tín làm sao đưa vào các siêu thị để bán được. Đánh giá bằng mắt thường thì không ổn…