Đông nghịt người đổ về hội xuân kiểu... 'miệt vườn'

Ngày 5.2, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình "Sắc xuân miệt vườn" và "Công viên Sách Xuân" năm 2026. Sự kiện diễn ra sôi nổi tại Bảo tàng TP.Cần Thơ, Công viên Tao Đàn cùng các tuyến vỉa hè đường Trần Quốc Toản, Phan Đình Phùng. Đông đảo người dân đã đến tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là các em học sinh.

Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ khai mạc chương trình "Sắc xuân miệt vườn" và "Công viên Sách Xuân" năm 2026 ẢNH: THANH DUY

Chương trình "Sắc xuân miệt vườn" diễn ra từ ngày 5 - 9.2. Tại đây có các gian hàng tái hiện những nghề thủ công truyền thống của dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, như: đan lát, nghề dệt, đan móc len, tạo mô hình ghe ngo, làm đũa tre, làm tranh kiếng…

Về ẩm thực, du khách có thể thưởng thức nhiều loại bánh nổi tiếng như bánh xèo, bánh tráng, bánh kẹp cuốn, bánh hồng đào, bánh củ cải, xá pấu, mì sụa, cốm dẹp, bánh dứa, bánh thốt nốt, bún nước lèo… Cùng với đó là những màn trình diễn nghệ thuật thư pháp Việt, các loại hình âm nhạc tiêu biểu (hò Cần Thơ, hát ru, đờn ca tài tử), trình diễn trang phục truyền thống, võ thuật cổ truyền, múa rối nước.

Đông đảo người dân đến tham quan sự kiện, nhiều nhất là các em học sinh ẢNH: THANH DUY

Nhiều gian hàng nghề thủ công truyền thống có mặt tại "Sắc xuân miệt vườn" ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, tại "Công viên Sách Xuân", người dân có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những bộ sưu tập sách của nhiều nhà sưu tầm tâm huyết. Đặc biệt là sự hiện diện của những quyển sách lá buông, một loại hình di sản độc đáo với kỹ thuật khắc chữ tỉ mỉ trên lá thể hiện tri thức và nét tinh hoa văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng ĐBSCL.

Sự kiện càng thêm thú vị khi có 5 buổi giao lưu của các diễn giả và 5 chương trình đố vui về tết cổ truyền dân tộc.

"Công viên Sách Xuân" tổ chức tại Công viên Tao Đàn ẢNH: THANH DUY

Nhiều tư liệu quý, nhuốm màu thời gian trưng bày tại "Công viên Sách Xuân" ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL Cần Thơ, cho biết chương trình "Sắc Xuân miệt vườn" được tổ chức từ 2008 đến nay, đã tạo thành thương hiệu vào những ngày giáp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, năm 2026 là năm đầu tiên TP.Cần Thơ triển khai mô hình "Công viên Sách Xuân". Đây không chỉ là sự kiện chào xuân, mà còn là minh chứng cho khát vọng xây dựng một xã hội học tập ngay từ nền tảng văn hóa đọc.

Hai chương trình sẽ đem đến cho người dân hành trình trải nghiệm đầy màu sắc với hơn 54 loại hình ẩm thực và nghề thủ công truyền thống qua sự thể hiện của 43 nghệ nhân trình diễn và hơn 80 diễn viên. Có tất cả 44 gian hàng và các tiểu cảnh (có hệ thống điện, đèn, trang trí hoa vạn thọ), cùng hàng chục chương trình trình diễn, giao lưu và trải nghiệm cộng đồng.

"Với vai trò là không gian kết nối giữa di sản - cộng đồng - du lịch và văn hóa đọc, chương trình "Sắc Xuân miệt vườn" và "Công viên Sách Xuân" không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc mà còn quảng bá hình ảnh Cần Thơ - trung tâm văn hóa sông nước ĐBSCL, giàu bản sắc, năng động và hội nhập. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn hướng đến việc góp phần tạo sân chơi tri thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của người dân Tây Đô trong thời đại mới", ông Nguyễn Văn Bảy chia sẻ.