Đồng Tháp dự kiến giảm 700 đầu mối trường học sau sáp nhập

Ngày 6.8, ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, cho biết ngành giáo dục tỉnh này đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai phương án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc sắp xếp trường học sẽ được hoàn thành trước ngày 15.8 để các trường có đủ thời gian bố trí nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027.



Sau sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp dự kiến còn 375 cơ sở giáo dục công lập ẢNH: THANH QUÂN

Theo phương án, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 1.075 xuống còn 375 cơ sở giáo dục công lập, tương đương giảm 700 đầu mối, đạt tỷ lệ khoảng 65,1%.

Sau khi sắp xếp, mạng lưới giáo dục của Đồng Tháp gồm 102 trường mầm non; 125 trường tiểu học và trường liên cấp tiểu học - THCS; 53 trường THCS; cùng 78 trường THPT và trường liên cấp THCS - THPT.

Việc tổ chức lại hệ thống trường học được thực hiện trên nguyên tắc mỗi xã, phường cơ bản có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS hoặc trường liên cấp. Đối với những địa phương có quy mô dân số lớn, số lượng trường lớp nhiều hoặc điều kiện đặc thù, tỉnh sẽ xem xét duy trì nhiều hơn một trường ở từng cấp học để đáp ứng yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các trường chuyên biệt, trường phổ thông dân tộc nội trú và những trường THPT đã có quy mô ổn định sẽ được giữ nguyên. Trong khi đó, các trường THPT có dưới 30 lớp dự kiến được sáp nhập với trường THCS trên cùng địa bàn để hình thành mô hình trường liên cấp THCS - THPT.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, việc sắp xếp được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương, không thực hiện theo hướng cào bằng hay cơ học. Ngành giáo dục ưu tiên sáp nhập các trường cùng cấp học nằm gần nhau nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đồng thời bố trí, điều động đội ngũ giáo viên phù hợp.

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, các trường sẽ có điều kiện phát huy thế mạnh của nhau thông qua việc chia sẻ đội ngũ, linh hoạt điều phối giáo viên giữa các điểm trường, khai thác tốt hơn phòng học và trang thiết bị hiện có, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong toàn tỉnh.