Đồng Tháp: Khởi công dự án đường Nguyễn Văn Tre chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sáng 29.9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công dự án đường Nguyễn Văn Tre (đoạn từ đường N15 - đường Vành Đai Tây) thuộc P.Cao Lãnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đường Nguyễn Văn Tre đoạn từ đường N15 đến đường Vành Đai Tây thuộc P.Cao Lãnh ẢNH: TRẦN NGỌC

Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 668 m, nền đường rộng 37m, bao gồm vỉa hè mỗi bên rộng 6m và dãy phân cách rộng 3m. Ngoài ra còn có hệ thống cống thoát nước, hào kỹ thuật, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng và trồng cây xanh dọc 2 bên tuyến. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 148 tỉ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư và Công ty CP ĐT-XD Nhơn Thành trúng thầu thi công.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát lệnh khởi công dự án ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Tỉnh Đồng Tháp luôn xác định đầu tư giao thông đi trước để mở đường nên việc xây dựng hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông, giao thông đô thị là một nhiệm vụ chiến lược, là yếu tố tiên quyết, động lực để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cho nên việc khởi công công trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thiết thực vào việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày 30.9 và 1.10. Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ từng bước góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nội ô P.Cao Lãnh, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân P.Cao Lãnh nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung".