Dòng tiền tiếp tục chảy vào ngân hàng

Ngân hàng đẩy mạnh ưu đãi huy động vốn

VPBank vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động đối với sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng và tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn 15 và 18 tháng. Mức lãi suất được nâng thêm 0,8 điểm phần trăm, từ 7,1%/năm lên 7,9%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại quầy của ngân hàng này ở mức 6,9%/năm.

Vietcombank cũng mở rộng phạm vi áp dụng lãi suất đối với sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, bổ sung kỳ hạn 9 tháng bên cạnh các kỳ hạn hiện có. Đáng chú ý, lãi suất của sản phẩm này cao hơn từ 1,5 - 3,5 điểm phần trăm so với gửi tiết kiệm tại quầy. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 7,2%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt 7,4%/năm.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng (NH) lựa chọn tăng sức cạnh tranh thông qua các chương trình cộng lãi suất thưởng. Hình thức này giúp gia tăng lợi ích cho người gửi tiền mà không nhất thiết phải điều chỉnh đồng loạt biểu lãi suất cơ bản.

Đơn cử, Cake by VPBank áp dụng chương trình cộng thêm 2,2% lãi suất cho khách hàng gửi từ 5 triệu đồng, với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Sau khi cộng ưu đãi, lãi suất kỳ hạn 6 - 9 tháng có thể đạt 9,4%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 10 tháng trở lên đạt 9,6%/năm. Techcombank cũng triển khai chính sách cộng thêm 1,5 điểm phần trăm lãi suất khi khách hàng đáp ứng các điều kiện của sản phẩm. Theo đó, mức lãi suất cao nhất có thể lên tới 8,25%/năm.

Ngân hàng hút tiền gửi tiết kiệm ẢNH: ĐỘC LẬP

Chênh lệch lãi suất tạo động lực dịch chuyển dòng tiền. Ở nhóm kỳ hạn dưới 6 tháng, phần lớn NH áp dụng lãi suất quanh mức trần 4,75%/năm. Trong khi đó, sự phân hóa rõ nét hơn xuất hiện ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khi mức lãi suất thực nhận có thể chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào NH, sản phẩm tiền gửi và điều kiện hưởng ưu đãi. Sự khác biệt này tạo thêm động lực để người gửi tiền tìm kiếm những kênh tiết kiệm có lợi suất cao hơn, thay vì chỉ lựa chọn NH dựa trên mức độ quen thuộc hoặc thuận tiện giao dịch.

Chị Nguyễn Nga, một khách hàng tại TP.HCM, cho biết đang cân nhắc giữa hai ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng lần lượt là 8,6%/năm và 9,1%/năm. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng trong 6 tháng, nếu áp dụng khoản lãi ở mức 8,6%/năm vào khoảng 21,5 triệu đồng; với lãi suất 9,1%/năm, tiền lãi khoảng 22,75 triệu đồng. Chênh lệch giữa hai phương án vào khoảng 1,25 triệu đồng sau 6 tháng. Khoản chênh lệch này cho thấy việc so sánh lãi suất có ý nghĩa đáng kể đối với người gửi tiền, nhất là khi số tiền gửi lớn hoặc kỳ hạn kéo dài.

Những diễn biến này cho thấy, dù mức độ điều chỉnh lãi suất niêm yết giữa các NH không đồng đều, các chương trình ưu đãi vẫn góp phần duy trì sức hấp dẫn của kênh tiền gửi tiết kiệm. Đối với các NH, việc gia tăng ưu đãi cũng là một giải pháp cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn vẫn hiện hữu.

Tại buổi họp đầu tháng 10, ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết: Trong 9 tháng qua, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, giá dầu tăng cao, chuỗi cung ứng đứt gãy khiến nhiều NH trung ương phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát, một số nước đã điều chỉnh tăng lãi suất. Những diễn biến này tạo áp lực không nhỏ lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, có độ mở lớn như Việt Nam. Trong bối cảnh đó, lãi suất tiền gửi trong nước vẫn chịu áp lực tăng theo xu hướng chung. Tính đến ngày 20.9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025.

Tuy nhiên, Phó thống đốc nhấn mạnh điểm đáng chú ý: "Với các giải pháp trên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới".

Tăng sức hút dòng tiền

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm duy trì ở mức hấp dẫn, NH tiếp tục là kênh thu hút dòng tiền nhờ tính ổn định tương đối và khả năng xác định trước mức lợi tức đối với tiền gửi có kỳ hạn. Theo Công ty chứng khoán MBS, việc mặt bằng lãi suất ở mức cao tiếp tục giúp cải thiện tốc độ huy động vốn trong tháng 9. Tính đến ngày 30.9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 0,6% so với cuối tháng 8, trong khi huy động tăng 1,5%. Dù vậy, MBS cho rằng mức chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn tiếp tục duy trì khi so với cuối năm 2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 11,6%, trong khi huy động vốn tăng 9,8%.

Lượng tiền gửi của khách hàng vào hệ thống NH từ đầu năm đến hết tháng 8 tăng gần 1,26 triệu tỉ đồng. Dữ liệu mới nhất vừa được nhà điều hành công bố đến cuối tháng 8, tổng tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt khoảng 17,77 triệu tỉ đồng. So với cuối tháng 7, quy mô này tăng thêm hơn 310.000 tỉ đồng, tương đương 1,78%.

Theo Hội Nghiên cứu thị trường liên NH, lãi suất trên thị trường liên NH ngày 16.10 giảm từ 0,1 - 0,4%/năm so với ngày trước đó. Lãi suất qua đêm còn 3,1%/năm, 1 tuần 3,3%/năm, 2 tuần 4,6%/năm, 1 tháng 5,2%/năm, 3 tháng 7,7%/năm, 6 tháng 7,85%/năm… Ở những kỳ hạn ngắn, lãi suất tiền đồng xấp xỉ lãi suất USD. Lãi suất USD qua đêm ở mức 3,84%/năm, 1 tuần 3,88%/năm, 2 tuần 3,92%/năm, 1 tháng 4,06%/năm, 3 tháng 4,19%/năm… Giá USD giao dịch giữa các NH cũng giảm xuống còn 25.868 đồng/USD.

Khối khách hàng cá nhân vẫn là động lực tăng trưởng chính trong lượng tiền gửi với khoảng 11,43 triệu tỉ đồng, đây là mức cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 214.000 tỉ đồng so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, tiền gửi khách hàng cá nhân tăng gần 1,1 triệu tỉ đồng, tương đương tăng 10,63%.

Ở khối khách hàng tổ chức kinh tế, lượng tiền gửi tháng 8 tăng thêm 96.000 tỉ đồng so với tháng trước, lên 6,34 triệu tỉ đồng. Diễn biến tiền gửi của doanh nghiệp biến động tăng giảm không đồng đều qua các tháng và chỉ nhỉnh hơn một nửa so với lượng tiền gửi cá nhân. So với cuối năm ngoái, tiền gửi tổ chức kinh tế tăng 2,54%.

Riêng tại TP.HCM, tính đến cuối tháng 9, tổng huy động vốn của các NH trên địa bàn TP.HCM đạt 5,879 triệu tỉ đồng, tăng 11,72% so với cuối năm 2025. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, với dư nợ cho vay đạt 5,798 triệu tỉ đồng, tăng 11,32% trong 9 tháng đầu năm. Xu hướng này đảo chiều so với những tháng trước, khi tốc độ tăng trưởng tín dụng thường cao hơn huy động vốn.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, cho biết: Huy động vốn duy trì đà tăng trưởng tích cực, cao hơn tín dụng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường tiền tệ và hoạt động NH. Tăng trưởng kinh tế nói chung và TP.HCM nói riêng trong 9 tháng, cùng với những chuyển biến tích cực của hoạt động đầu tư trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đã phản ánh quá trình luân chuyển dòng vốn cũng như khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các yếu tố như sự phát triển của dịch vụ NH tiện ích, hiệu quả của kênh tiền gửi và môi trường kinh tế vĩ mô ổn định tiếp tục tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động huy động vốn. Đây cũng là những yếu tố hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn khai thác, phân bổ và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế thành phố.