    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Đột nhập nhà cô ruột, dọa giết cướp tài sản hơn 400 triệu đồng

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Lâm Tuấn Cường (39 tuổi) lẻn vào nhà cô ruột rồi khống chế, dọa giết cô để cướp tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng.

    Tối 13.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường (39 tuổi, ở xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

    Đột nhập nhà cô ruột, doạ giết cướp tài sản trị giá hơn 400 triệu- Ảnh 1.

    Công an tỉnh An Giang lấy lời khai đối với Lâm Tuấn Cường để làm rõ hành vi cướp tài sản

    ẢNH: TIẾN TẦM

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 12.10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập vào nhà bà L.T.T (cùng trú tại địa phương, là cô ruột của Cường) để tìm tài sản lấy trộm.

    Cường đi lên phòng ngủ trên lầu thì thấy bà T. đang nằm ngủ, sợ bị phát hiện nên Cường nảy sinh ý định khống chế bà T. để chiếm đoạt tài sản.

    Để thực hiện, Cường xông vào đè lên người bà T., rồi đe dọa sẽ giết nếu bà tri hô, nên bà T. nằm im. Sau đó, Cường lột 2 chiếc vòng vàng 24K trên tay và sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ của bà T.

    Đột nhập nhà cô ruột, doạ giết cướp tài sản trị giá hơn 400 triệu- Ảnh 2.

    Công an tỉnh An Giang bắt giữ Lâm Tuấn Cường

    ẢNH: TIẾN TẦM

    Sau đó, Cường tiếp tục dùng dây trói tay, dùng khăn nhét vào miệng và dùng gối che mặt bà T., rồi mở tủ quần áo trong phòng lấy 11 chiếc nhẫn vàng 24K, gồm: 3 nhẫn 5 chỉ, 4 nhẫn 2 chỉ, 2 nhẫn 1 chỉ và 2 nhẫn 0,5 chỉ; 1 sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18K; 12 chiếc vòng simen khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 lắc tay khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18K; các đồ trang sức bằng bạc trị giá khoảng 2 triệu đồng và 13,4 triệu đồng tiền mặt. 

    Tổng số tài sản Cường cướp được khoảng trên 400 triệu đồng. Sau khi lấy tài sản xong, Cường tẩu thoát khỏi hiện trường, còn bà T. tự cởi trói rồi điện thoại cho người thân biết và trình báo Công an xã Chợ Vàm.

    Đột nhập nhà cô ruột, doạ giết cướp tài sản trị giá hơn 400 triệu- Ảnh 3.

    Lực lượng công an kiểm đếm số tài sản thu hồi

    ẢNH: TIẾN TẦM

    Qua làm việc với bị hại, lực lượng công an nhanh chóng xác định và mời Cường về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

    Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Tin liên quan

    Mượn vàng không được, ra tay giết người cướp vàng

    Mượn vàng không được, ra tay giết người cướp vàng

    Người đàn ông đến nhà người quen mượn vàng bị từ chối đã bất ngờ ra tay sát hại và cướp hết số vàng trên người nạn nhân.

    Khám phá thêm chủ đề

    cướp cướp tài sản AN GIANG Tạm giữ Điều Tra cướp của cô ruột

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận