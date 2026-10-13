Đột nhập nhà cô ruột, dọa giết cướp tài sản hơn 400 triệu đồng

Tối 13.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường (39 tuổi, ở xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an tỉnh An Giang lấy lời khai đối với Lâm Tuấn Cường để làm rõ hành vi cướp tài sản ẢNH: TIẾN TẦM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 12.10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập vào nhà bà L.T.T (cùng trú tại địa phương, là cô ruột của Cường) để tìm tài sản lấy trộm.

Cường đi lên phòng ngủ trên lầu thì thấy bà T. đang nằm ngủ, sợ bị phát hiện nên Cường nảy sinh ý định khống chế bà T. để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện, Cường xông vào đè lên người bà T., rồi đe dọa sẽ giết nếu bà tri hô, nên bà T. nằm im. Sau đó, Cường lột 2 chiếc vòng vàng 24K trên tay và sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ của bà T.

Công an tỉnh An Giang bắt giữ Lâm Tuấn Cường ẢNH: TIẾN TẦM

Sau đó, Cường tiếp tục dùng dây trói tay, dùng khăn nhét vào miệng và dùng gối che mặt bà T., rồi mở tủ quần áo trong phòng lấy 11 chiếc nhẫn vàng 24K, gồm: 3 nhẫn 5 chỉ, 4 nhẫn 2 chỉ, 2 nhẫn 1 chỉ và 2 nhẫn 0,5 chỉ; 1 sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18K; 12 chiếc vòng simen khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 lắc tay khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18K; các đồ trang sức bằng bạc trị giá khoảng 2 triệu đồng và 13,4 triệu đồng tiền mặt.

Tổng số tài sản Cường cướp được khoảng trên 400 triệu đồng. Sau khi lấy tài sản xong, Cường tẩu thoát khỏi hiện trường, còn bà T. tự cởi trói rồi điện thoại cho người thân biết và trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Lực lượng công an kiểm đếm số tài sản thu hồi ẢNH: TIẾN TẦM

Qua làm việc với bị hại, lực lượng công an nhanh chóng xác định và mời Cường về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.