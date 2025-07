Đột phá trong đăng ký xe

X ÓA PHÂN VÙNG, ĐĂNG KÝ XE DỄ DÀNG HƠN

Giữa tháng 7, ông Trần Gia Thắng ở xã Tân Nhựt (H.Bình Chánh cũ), TP.HCM, đến Đội Đăng ký và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, tại số 282 Nơ Trang Long, P.Bình Thạnh (Q.Bình Thạnh cũ) làm thủ tục đăng ký ô tô. Trong khoảng 10 phút, ông đã được CSGT bàn giao biển số xe vừa bấm.

Từ 1.7.2025, người dân làm thủ tục đăng ký xe thuận lợi, dễ dàng và nhanh chóng hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

"Giờ được đăng ký xe ở bất kỳ công an phường, xã nào nên đi đăng ký ô tô rất tiện, nhanh chóng, không đông đúc. Tôi tới đây vì có chỗ đậu xe rộng rãi, thoáng mát. Trước khi tới, tôi khai báo thuế và thông tin trước trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, mất khoảng 5 phút nữa", ông Thắng nói.

Anh Trần Anh Hùng ở P.Tân Định (Q.1 cũ), TP.HCM, cho biết trước đây anh phải đến 4 điểm đăng ký xe của PC08 mới đăng ký ô tô được, thì nay có thể đến công an phường nơi cư trú để đăng ký. Điều này giúp anh đỡ tốn thời gian chờ đợi, đi lại.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng PC08, cho biết cá nhân, tổ chức đang cư trú, trụ sở đặt tại TP.HCM có nhu cầu đăng ký ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại PC08, tất cả công an các phường, xã và đặc khu Côn Đảo.

Việc xóa phân vùng đăng ký xe nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trên địa bàn TP.HCM, giảm tải áp lực cho một số địa điểm tổ chức đăng ký xe của TP.HCM và tăng hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện giao thông.

Việc xóa bỏ vùng đăng ký xe, so với trước đây chỉ được đăng ký xe tại xã nơi cư trú hoặc điểm đăng ký theo quy định tại PC08, là một bước đột phá quan trọng, giúp tăng tính linh hoạt và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Thượng tá Nguyễn Cao Thúy, Phó trưởng phòng 4, Cục CSGT Bộ Công an

"Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bao gồm nhân lực, hệ thống máy móc, phần mềm kết nối dữ liệu… bảo đảm công khai, minh bạch và nhanh chóng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân", đại tá Hiếu chia sẻ.

Như vậy, sau khi hợp nhất với TP.HCM, người dân khi đăng ký xe máy, ô tô ở phường Vũng Tàu, phường Bình Dương… có thể bấm ra biển số 50, 51 như ở phường Sài Gòn, Gia Định... Theo ghi nhận, việc xóa bỏ vùng đăng ký xe như trước đây khiến series biển số xe máy đổ về các phường tại TP.HCM (với nơi đã dùng hết series cũ) hiện tại là 50 - AA, 50 - AB, 50 - AC...

Theo CSGT TP.HCM, khi xóa phân vùng đăng ký xe thì biển số xe ở tất cả các phường của một tỉnh, thành không có ký hiệu riêng. Ví dụ, Q.Bình Thạnh cũ, biển số xe máy không còn 50 - SA; Q.Gò Vấp cũ không còn 50 - GA, Q.3 cũ không còn 50 - FA, Q.1 cũ không còn 50 - TA... mà series biển số đổ về kho không phân vùng, đầu biển số sẽ là 50 - AA, 50 - AB, 50 - AC... cho các tất cả các phường.

Riêng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương cũ cũng đã về đầu biển số 50, 51 cho cả ô tô và xe máy, nhưng do vẫn còn tồn đầu biển số 61, 72 nên khi người dân đăng ký xe, hệ thống có thể ra ngẫu nhiên đầu biển số 61, 72 hoặc 50. Người dân ở 2 khu vực này có thể lên các phường của TP.HCM cũ đang đổ series đầu biển số 50 để làm thủ tục.

Tuy nhiên, sau hợp nhất với TP.HCM, một số người dân vẫn băn khoăn về khoản lệ phí đăng ký xe theo Thông tư 71/2025 của Bộ Tài chính. Bà Nguyễn Thu Thủy ở xã Hắc Dịch (TP.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) chia sẻ: "Ngay sau sáp nhập trở thành khu vực I (bao gồm tất cả các xã, phường trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành của TP.HCM - PV), lệ phí đăng ký ô tô con lần đầu tôi phải đóng tăng từ 1 triệu đồng lên 20 triệu đồng. Ở xã vùng sâu, vùng xa, lệ phí đăng ký phải đóng ngang bằng người dân trung tâm TP.HCM, tôi thấy không hợp lý".

Người dân đăng ký xe thuận lợi, dễ dàng và nhanh chóng hơn từ ngày 1.7.2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

C ÔNG AN CẤP XÃ ĐĂNG KÝ CẢ Ô TÔ, XE MÁY

Thượng tá Nguyễn Cao Thúy, Phó trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký và Kiểm định phương tiện (Phòng 4), Cục CSGT (C08) Bộ Công an, cho biết điểm nổi bật của Thông tư 51/2025 của Bộ Công an có hiệu lực từ 1.7.2025 là việc cho phép cá nhân, tổ chức đăng ký xe tại tất cả điểm đăng ký xe thuộc PC08 và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh, thành phố, thay vì chỉ tại nơi thường trú hoặc địa điểm được chỉ định.

Thượng tá Thúy nhìn nhận: "Việc xóa bỏ vùng đăng ký xe, so với trước đây chỉ được đăng ký xe tại xã nơi cư trú hoặc điểm đăng ký theo quy định tại PC08, là một bước đột phá quan trọng, giúp tăng tính linh hoạt và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Đây cũng là dịch vụ công đầu tiên của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7 cùng với việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp".

Ngoài thay đổi về đăng ký ô tô, xe máy như trên, xe trúng đấu giá biển số ngoài việc được đăng ký tại tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc có trụ sở; cá nhân, tổ chức còn được đăng ký tại PC08 quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Thượng tá Nguyễn Cao Thúy cho hay Thông tư 51/2025 của Bộ Công an quy định, PC08 đăng ký ô tô, rơmoóc, sơ mi rơmoóc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, các loại xe có kết cấu tương tự ô tô (gọi chung là ô tô), xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô (gọi chung là xe mô tô) và xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trong tỉnh, thành phố (trừ các loại xe của các cơ quan, tổ chức, cá nhân do C08 thực hiện đăng ký).

Việc xóa bỏ vùng đăng ký xe như trước đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính ẢNH: ĐỘC LẬP

Công an cấp xã đăng ký ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong tỉnh, thành phố (trừ xe có nguồn gốc tịch thu và các loại xe của các cơ quan, tổ chức, cá nhân do C08 thực hiện đăng ký).

Hiện C08 đang quản lý khoảng 6,8 triệu ô tô, 70 triệu xe máy. Mỗi ngày, trung bình cả nước đăng ký mới khoảng 6.200 ô tô và hơn 12.000 xe máy. Trước đó, từ tháng 8.2024, đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đã áp dụng với xe sản xuất, lắp ráp trong nước và mở rộng cho xe nhập khẩu từ 1.1.2025.

S ANG TÊN XE KHÔNG CẦN ĐẾN TRỤ SỞ

Thượng tá Nguyễn Cao Thúy cho biết C08 đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc đăng ký xe lần đầu cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Để tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong lĩnh vực đăng ký xe, C08 đang phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng tiện ích trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn) để người dân thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu trên VNeID phục vụ đăng ký xe.

Trước mắt, C08 đã hoàn thành thí điểm chuyển quyền sở hữu trên VNeID áp dụng đối với chủ xe, người đồng sở hữu, người mua có địa chỉ thường trú trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, TP.HCM, Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai.

Việc tiếp nhận giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an được thực hiện qua 4 bước. Chủ xe (người bán) đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản VNeID mức độ 2, lựa chọn tiện ích chuyển quyền sở hữu xe để thực hiện thủ tục thu hồi, đồng thời sử dụng tiện ích chuyển quyền sở hữu để các bên có liên quan xác thực giao dịch chuyển quyền sở hữu xe (gồm thông tin người bán, người đồng sở hữu, người mua, nội dung giao dịch chuyển quyền sở hữu xe).

Khi hoàn tất thủ tục thu hồi tại cơ quan đăng ký xe, Cổng dịch vụ công sẽ chuyển thông tin giao dịch sang cho hệ thống của cơ quan thuế, người mua thực hiện thủ tục nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế. Sau khi hoàn tất thủ tục nộp lệ phí trước bạ, người mua thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe như quy định của Thông tư 79/2024 của Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Cao Thúy đánh giá việc cắt giảm các thủ tục công chứng, chứng thực trong mua bán xe giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí, như giảm thời gian đi lại và chờ đợi; người dân không cần phải đến văn phòng công chứng hoặc UBND xã, phường để thực hiện các thủ tục này; giảm chi phí công chứng, chứng thực.

"Việc loại bỏ các bước này đồng nghĩa với việc không phải trả các khoản phí liên quan đến công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán xe. Quy trình mua bán xe trở nên đơn giản, dễ thực hiện hơn, giúp người dân nắm bắt và thực hiện nhanh chóng mà không gặp phải rào cản về thủ tục hành chính phức tạp. Người dân mua bán, giao dịch xe thuận tiện hơn, đặc biệt là trong các giao dịch mua bán xe cũ, việc giảm thủ tục sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả người bán và người mua, thúc đẩy các giao dịch diễn ra nhanh chóng", thượng tá Nguyễn Cao Thúy nhận xét.

Theo quy định hiện hành, người dân được phép đăng ký xe máy, ô tô tại nơi tạm trú mà không bắt buộc phải về nơi thường trú. Như vậy, chủ xe có thể chọn đăng ký tại cơ quan công an cấp xã ở nơi thường trú hoặc tạm trú, tùy nơi thuận tiện. Chẳng hạn, người dân tạm trú tại TP.HCM nhưng có hộ khẩu ở tỉnh khác vẫn có thể làm thủ tục đăng ký xe tại bất kỳ công an phường, xã nào của TP.HCM để được cấp biển số TP.HCM; đồng thời nộp thuế trước bạ và lệ phí đăng ký theo mức áp dụng tại TP.HCM. Đại diện Cục CSGT cho biết, ngày 1.7, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí. Trong đó quy định, khu vực I gồm: TP.Hà Nội, TP.HCM bao gồm tất cả các xã, phường trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu trực thuộc cấp tỉnh. Khu vực II gồm: Đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài khu vực I. Cụ thể, mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 20 triệu đồng với khu vực I; 200.000 đồng với khu vực II. Mức lệ phí cấp chứng nhận đăng ký xe mô tô (xe máy) được chia theo khung giá trị của xe, dao động từ 1 - 4 triệu đồng với khu vực I và 150.000 đồng với khu vực II.

