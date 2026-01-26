Đột phá về đồng hồ sinh học có thể giúp con người sống đến 150 tuổi?

Các cụ già tập một điệu nhảy tại viện dưỡng lão ở Lima (Peru) ẢNH: REUTERS

Tờ New York Post ngày 26.1 dẫn lời nhà di truyền học Steve Horvath cho rằng con người có thể sớm sống đến 150 tuổi nhờ những đột phá trong nghiên cứu đồng hồ sinh học và trẻ hóa, giúp kéo dài tuổi thọ lên mức kỷ lục.

"Tôi không nghi ngờ gì việc đó sẽ xảy ra", tiến sĩ Horvath nói, chỉ ra những tiến bộ nhanh chóng trong việc đo lường và tiềm năng đảo ngược quá trình lão hóa sinh học.

Tiến sĩ Horvath (59 tuổi) là nhà khoa học tiên phong về lão hóa và nhà nghiên cứu chính tại chi nhánh ở Anh của Công ty Nghiên cứu công nghệ sinh học Altos Labs (Mỹ). Ông tỏ ra chắc chắn về khả năng kéo dài tuổi thọ con người, dù chưa dự báo thời điểm chính xác.

Ông Horvath đã chế tạo ra những "đồng hồ lão hóa" dựa trên cơ chế biểu sinh được sử dụng rộng rãi đầu tiên.

Chuyên gia này cho biết khả năng đo lường chính xác tuổi sinh học đã làm thay đổi nghiên cứu về tuổi thọ, cho phép các nhà khoa học kiểm tra xem các phương pháp điều trị có thực sự làm chậm hoặc đảo ngược quá trình lão hóa hay chỉ đơn thuần là điều trị bệnh.

Tiến sĩ Harvath ẢNH: UCLA

Theo ông Horvath, việc có được phương pháp đáng tin cậy để theo dõi quá trình lão hóa là điều cần thiết trước khi có thể chứng minh hiệu quả của bất kỳ loại thuốc nào kéo dài tuổi thọ.

Ông gọi công nghệ này là "công cụ thiết yếu để tìm ra các biện pháp can thiệp nhằm trẻ hóa" và cho rằng các phép đo sinh học chính xác là nền tảng cho các liệu pháp có thể thực sự đảo ngược quá trình lão hóa, chứ không chỉ làm chậm quá trình tổn thương.

Đồng hồ GrimAge

Theo The Times, đột phá đạt được vào đầu thập niên 2010, khi ông Horvath phát triển một xét nghiệm dựa trên quá trình methyl hóa ADN - những biến đổi hóa học giúp kiểm soát cách bật và tắt gien - giúp ước tính tuổi sinh học của một người trên các mô khác nhau.

Phương pháp giúp định lượng quá trình lão hóa thay vì chỉ dựa vào số năm đã sống.

Sau đó, ông Horvath mở rộng công trình đó thành những chiếc đồng hồ tiên tiến hơn, bao gồm một chiếc được gọi là GrimAge, mà ông mô tả là công cụ dự đoán rủi ro tử vong chính xác nhất. GrimAge được thiết kế để ước tính "xác suất bạn sẽ chết trong năm tới", dựa trên các tín hiệu sinh học chứ không phải tuổi tác theo thời gian.

Mặc dù tự tin về việc con người có thể sống đến 150 tuổi, ông Horvath thẳng thừng bác bỏ ý tưởng rằng con người có thể sống đến 1.000 năm hay bất tử. "Chúng ta còn lâu mới đạt được điều đó. Đó hoàn toàn là khoa học viễn tưởng", ông nhấn mạnh.

Về khả năng kéo dài tuổi thọ đáng kể, ông Horvath cho rằng sự đổi mới y sinh học bền vững trong thời gian dài có thể là yếu tố quan trọng, với điều kiện nhân loại không gặp phải thảm họa.

"Hãy tưởng tượng chúng ta có thêm 100 năm đổi mới y sinh học - điều đó sẽ tác động như thế nào đến sức khỏe?", ông Horvath nói, cho rằng việc kéo dài tuổi thọ đáng kể là điều khả thi ngay cả khi sự bất tử vẫn nằm ngoài tầm với.

"Vì vậy, nếu chúng ta không tự hủy diệt lẫn nhau trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, nếu chúng ta có thể tránh được chiến tranh và đại dịch, tôi nghĩ rằng loài người sẽ tìm ra cách để kéo dài tuổi thọ một cách đáng kể", ông tin tưởng.