Đột quỵ: 4 dấu hiệu cần nhớ và những việc không nên làm

Nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ và đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng điều trị, hồi phục, theo Hindustan Times.

Quy tắc FAST giúp nhận biết nhanh đột quỵ

Quy tắc FAST là cách đơn giản để nhận diện những dấu hiệu đột quỵ thường gặp:

F - Face (khuôn mặt): Yêu cầu người bệnh cười. Nếu một bên mặt xệ xuống hoặc miệng méo lệch, cần cảnh giác.

A - Arm (cánh tay): Yêu cầu người bệnh giơ cả hai tay. Nếu một bên tay yếu, tự hạ xuống hoặc không thể nâng lên, đó có thể là dấu hiệu đột quỵ.

S - Speech (lời nói): Người bệnh có thể nói ngọng, nói khó, không rõ chữ, khó tìm từ để diễn đạt hoặc không hiểu lời người khác.

T - Time (thời gian): Gọi cấp cứu ngay khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào. Cần ghi nhớ thời điểm triệu chứng khởi phát hoặc lần cuối người bệnh còn khỏe mạnh bình thường.

Người bệnh không cần xuất hiện đầy đủ cả 3 dấu hiệu trên mới có nguy cơ đột quỵ. Chỉ một biểu hiện bất thường xuất hiện đột ngột cũng cần được xử trí khẩn cấp.

Đột quỵ có thể xảy ra đột ngột ở mọi lứa tuổi, dù nguy cơ thường tăng theo tuổi Ảnh: P.H tạo từ AI

Những biểu hiện khác cần cảnh giác

Ngoài các dấu hiệu trong quy tắc FAST, đột quỵ còn có thể gây tê hoặc yếu đột ngột ở mặt, tay, chân, đặc biệt là một bên cơ thể. Người bệnh cũng có thể nhìn mờ hoặc mất thị lực ở một hoặc hai mắt.

Một số biểu hiện khác gồm mất thăng bằng, đi đứng không vững, khó phối hợp động tác hoặc đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân.

Gia đình không nên chủ quan cho rằng những triệu chứng này chỉ do mệt mỏi, mất nước, huyết áp thấp hay tuổi tác. Ngay cả khi triệu chứng tự biến mất sau vài phút, người bệnh vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra vì đây có thể là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua.

Nghi ngờ đột quỵ, cần xử trí thế nào?

Ông S.K. Jaiswal, Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện CARE, Banjara Hills, Hyderabad (Ấn Độ), khuyến cáo gia đình gọi cấp cứu ngay khi nghi ngờ đột quỵ.

Trong lúc chờ nhân viên y tế, không cho người bệnh ăn, uống nước hoặc dùng thuốc qua đường miệng. Đột quỵ có thể gây rối loạn nuốt, làm tăng nguy cơ sặc. Gia đình cũng không tự ý cho người bệnh uống aspirin, bởi nếu đột quỵ do xuất huyết não, thuốc có thể khiến tình trạng chảy máu nghiêm trọng hơn.

Ngay cả khi người bệnh có vẻ hồi phục nhanh, gia đình vẫn cần đưa đến bệnh viện để được kiểm tra. Bác sĩ phải xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Kiểm soát yếu tố nguy cơ để phòng đột quỵ

Theo ông Jaiswal, tuổi càng cao, nguy cơ đột quỵ thường càng tăng. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể xảy ra ở người trẻ.

Các yếu tố nguy cơ gồm tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao và bệnh tim, đặc biệt là rung nhĩ. Hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, ít vận động và béo phì cũng làm tăng nguy cơ.

Để phòng bệnh, mỗi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Việc dùng thuốc theo chỉ định, duy trì vận động, ăn uống hợp lý và hạn chế rượu bia, thuốc lá cũng góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.