Dù con có ghét bố mẹ, bố mẹ cũng không bao giờ ghét con!

Trong số những người tham gia group "con ghét bố mẹ" có "con", có "bố mẹ", có cả những người tò mò muốn biết mấy đứa trẻ viết gì, suy nghĩ thế nào. Một số ít thì cổ xúy, bất luận ý kiến thuận hay trái chiều.

Cổng có ghi câu “Gia đình hòa thuận, xóm làng yên vui” ẢNH: T.A

Nhìn ở góc độ tích cực thì vấn đề quan hệ bố mẹ và con cái, qua nhóm này, thể hiện sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội. Cũng không có gì bất ngờ vì đó là vấn đề muôn thuở. Chỉ khác, nó được công khai và cho chúng ta biết số lượng người cụ thể mà không cần điều tra xã hội học.

Điều đáng nói là, nhiều em không phải ghét bố mẹ một cách bình thường của từ "ghét" mà đã chuyển sang "căm thù", "mạt sát" đấng sinh thành. Đọc nổi gai ốc.

Đã thế, nhiều người cổ xúy, coi đó là tự do cá nhân của người trẻ.

Khó như… dạy con

Dân gian từ lâu có câu "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" là để đề cao vấn đề giáo dục trong gia đình. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì nó có tác động từ hai phía. Phía mẹ, bà và phía con, cháu.

Con nhắn cho ba ẢNH: N.T.T

Tôi chỉ vô nhóm đó đọc đúng một lần. Nếu có ý kiến tranh luận cũng không thể tranh luận hết, vì mỗi câu chuyện của mỗi cháu đều có bối cảnh, hoàn cảnh riêng. Chỉ khuyên các cháu cân nhắc khi đưa chuyện lên nhóm, vì rất có thể sẽ làm tổn thương người khác.

Tôi đã thuộc lứa tuổi làm ông nội, ông ngoại, sống chừng ấy năm vẫn thấy không có gì khó bằng việc dạy con. Câu "Cha làm thầy con đốt sách" không chỉ nói về sự học mà nói cả về đạo làm người.

Nhưng cũng không có gì dễ như việc dạy con. Nói dễ, là khi gia đình duy trì được nền nếp, gia phong thì con cháu cứ nhìn vào đó mà làm.

Quay lại nhóm "con ghét bố mẹ", tôi nghĩ rất khó để nói tại con hay tại bố mẹ một cách rạch ròi. Như đã nói, dạy con mình đã khó, huống gì "dạy" người khác. Chỉ nghĩ cụ thể hơn, mình cứ lo nhà mình, con cái mình. Nhà nhà yên thì cộng đồng yên.

'Gia đình hòa thuận, xóm làng yên vui'

Năm 2018, trong lần về quê ở làng Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ), thấy mỗi trôổng (kiểu như đường kiệt) nối từ đường bờ sông Kiến Giang ra cánh đồng được đầu tư một phần, một phần dân góp, làm một cổng chào phía đường sông..., tôi xung phong làm một cổng chào phía cánh đồng.

Vài mẩu tin nhắn của gia đình Ảnh: N.T.T

Ngoài cổng, tôi xin đề tên địa danh để dễ nhận biết, lỡ con cháu đi xa lâu ngày về xóm làng thay đổi khó nhận ra. Rồi bàn với trưởng xóm cho đánh số nhà để gọi xe cho tiện, xe cũng biết số nhà dừng cho đúng vì đường nhỏ khó lùi.



Trên một cột cổng chào, tôi cho gắn câu "Gia đình hòa thuận, xóm làng yên vui", là nghĩ đến một điều rất thiết thực, đơn giản thế thôi. Gì thì gì, trước hết gia đình phải hòa thuận cái đã.

Giờ thì xin phép kể vài mẩu chuyện nhà tôi. Không phải đưa chuyện nhà mình ra khoe mẽ hay "dạy đời", mà vì đó là chuyện chính mình đã trải qua.

Vợ chồng tôi có 2 đứa con. Tôi lớn tuổi nhưng tư tưởng rất thoáng, từ khi tốt nghiệp đại học, đi làm, hai đứa con đã ở riêng cho đến khi mỗi đứa lập gia đình.

Vợ chồng con cái thống nhất quan điểm, ở riêng để tránh "xung đột thế hệ". Ba mẹ cũng thoải mái mà con cái (sau này là cả dâu, rể) cũng thoải mái.

Bạn bè vợ chồng tôi thì hơi ái ngại, cho rằng con cái ở riêng khó quản. Nhưng mà nói thật, ở chung cũng không dễ quản.

Nhà tôi bị bệnh đi xa, tôi ở một mình cũng đã 9 năm nay. Con ở riêng, chỉ cuối tuần ba con, ông cháu tụ tập, ngày thường con đi làm nhưng lúc nào cũng như bên cạnh.

Những lời nhắn rưng rưng…

Thỉnh thoảng đi về lại thấy một tờ giấy đặt giữa bàn.

Con gái: "Ba ơi! Con mua tôm càng xanh rửa sạch, chia túi nhỏ bỏ ngăn đông, ba lấy nấu canh rau hay rang/luộc lên ăn ba hì. Hồng sấy uống trà ăn ba hì".

Biết ba ra quê, con để lại cái phong bì và mẩu giấy: "Ba ơi, ba cầm ít tiền mặt để trong ví để khỏi ghé rút ba hì. Con đi Măng Đen nên đi sớm cho mát trời".

Con trai thì "công nghệ" hơn, chuyển tiền rồi nhắn: "Con gửi ba ít đi họp lớp tiêu cho tiện".

Ba không phải là không có tiền để trang trải những chuyện đó, nhưng đồ con mua, tiền của con cho ba (thực sự là cho, không cần nói biếu) là một thứ gì đó rất khác. Và khi đọc những lời nhắn ấy, người cha không khỏi rưng rưng.

Thực ra tôi không dạy dỗ gì con cả, có chăng là mẹ nó, P. nhà tôi. Có lần dậy sớm đi cứu trợ bão lụt, giữa đường nhận tin nhắn: "Sáng nay anh đi mà không hôn em…".

Tôi nhắn lại: "Anh có nắm chân nhưng thấy nằm im nên anh để ngủ".

Là con cái nhìn vào ba mẹ mà sống thôi.

Trong bản rap "Bài này chill phết" của Đen Vâu có câu: "Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau".

Nhiều người không thích hai từ "cùng lắm", nhưng tôi thì nghĩ khác. Đó là một cách mô tả rằng, không lo gì cả vì ta có quê, ở đó có bố mẹ ta, gia đình ta. Ở đó bố mẹ luôn là người luôn "giữ đôi giày cho ấm chân con".