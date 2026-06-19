Dự đoán tỷ số Mỹ - Úc: Chủ nhà không dễ bắt nạt 'ngựa ô' châu Á

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, đội tuyển Mỹ đang trình diễn lối chơi tấn công rực lửa, áp đặt thế trận. Cách chơi tấn công hiệu quả giúp họ thắng Paraguay 4-1 ngay trận ra quân. Khả năng pressing cường độ cao, kết hợp triển khai từ phần sân nhà giúp Mỹ làm chủ cuộc chơi trước các đối thủ ngang hoặc dưới cơ.

Trong sơ đồ vận hành này, Christian Pulisic vẫn là linh hồn với những pha đi bóng lắt léo, tạo đột biến cao ở hành lang trái. Bên cạnh đó, tâm điểm là trung phong Folarin Balogun. Với cú đúp vào lưới Paraguay, chân sút 25 tuổi của AS Monaco là cầu thủ thứ hai trong lịch sử đội tuyển Mỹ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup. Sự điềm tĩnh, nhạy bén và độ chính xác của Balogun chính là vũ khí hạng nặng giúp hàng công đội bóng xứ cờ hoa trở nên vô cùng nguy hiểm.

Ảnh: FPT PLAY

Balogun (20) là chân sút chủ lực của đội tuyển Mỹ ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Úc chắc chắn không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. "Đội bóng xứ chuột túi" cũng khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Popovic, "Socceroos" chơi phòng ngự đầy kỷ luật và rình rập phản công sắc bén. Sức trẻ, sự táo bạo và tốc độ của những cái tên mới mẻ như Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda chính là mũi khoan lợi hại từng khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải ôm hận. Điểm tựa lớn nhất của đại diện châu Á là thủ môn Patrick Beach. Người gác đền 23 tuổi đã có màn ra mắt siêu hạng với 8 pha cứu thua xuất thần trong lần đầu tiên ra sân tại VCK World Cup. Không chỉ phản xạ tốt, Beach còn có tư duy chiến thuật nhạy bén. Pha phát động tấn công bằng chân vô cùng chuẩn xác và hợp lý của anh là chìa khóa mở ra bàn mở tỷ số cho Úc vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ.

Úc không sánh bằng Mỹ về chất lượng ngôi sao cá nhân. Dù vậy, việc khoan thủng hàng phòng ngự của "Socceroos" chắc chắn là nhiệm vụ không dễ với đội tuyển Mỹ. Cuộc chạm trán với đội tuyển Úc chơi phòng ngự khoa học sẽ là bài kiểm tra cho sự hiệu quả của lối chơi mà HLV Pochettino đang áp dụng, đồng thời là thước đo cho tham vọng của đồng chủ nhà tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Popovic sẵn sàng lùi sâu chịu trận, kiên nhẫn chống đỡ sức ép và chờ đợi thời cơ trừng phạt đội chủ nhà bằng các tình huống phản công nhanh. Úc sở hữu những nhân tố chất lượng trên hàng công để vận hành tốt lối chơi này. Đó là điều mà HLV Pochettino cùng các học trò cần phải đặc biệt lưu tâm nếu không muốn nếm trái đắng ngay trên sân nhà.

Đây là trận chiến quan trọng cho cả Úc và Mỹ, bởi đội nào giành chiến thắng có thể lấy ngôi đầu bảng D.