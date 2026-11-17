Ngày 17.11, nền tảng du lịch Klook công bố số liệu đáng chú ý về tình trạng lãng phí dữ liệu di động của du khách Việt khi ra nước ngoài. Theo đó, trên tổng số khoảng 6,7 triệu chuyến du lịch quốc tế của người Việt trong năm 2025, lượng data đã trả tiền nhưng không sử dụng hết được Klook ước tính lên tới 24,9 triệu GB. Khối lượng dữ liệu này tương đương khoảng 24,9 triệu giờ gọi video, 28 triệu giờ chia sẻ video hoặc 13 tỉ tin nhắn hình ảnh.

Theo Klook, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thói quen mua dư dung lượng internet để phòng trường hợp cần sử dụng nhiều trong chuyến đi. Không ít du khách lựa chọn các gói data dung lượng lớn hoặc không giới hạn nhằm bảo đảm kết nối liên tục khi tra cứu bản đồ, đặt xe, tìm kiếm thông tin điểm đến hay liên lạc với người thân. Tuy nhiên, phần lớn gói cước du lịch quốc tế đều có thời hạn sử dụng nhất định. Khi chuyến đi kết thúc hoặc gói cước hết hạn, lượng data chưa sử dụng cũng mất đi, dù người dùng đã thanh toán trước đó.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng tăng, eSIM đang trở thành một lựa chọn kết nối phổ biến nhờ khả năng kích hoạt nhanh, không cần tháo lắp SIM vật lý và thuận tiện khi di chuyển qua nhiều quốc gia. Để giải quyết tình trạng lãng phí này, Klook vừa ra mắt tính năng Data Bank, cho phép du khách tự động tích lũy lượng data chưa sử dụng hết từ các gói eSIM được mua trên nền tảng.

Du khách Việt có xu hướng sử dụng eSIM để duy trì kết nối internet khi du lịch nước ngoài ẢNH: LÊ NAM

Cụ thể, đối với gói eSIM có tổng dung lượng cố định, toàn bộ data còn dư sẽ được chuyển vào Data Bank khi gói cước kết thúc. Với gói 1 GB/ngày, người dùng được tích lũy 0,1 GB mỗi ngày; gói 3 GB/ngày được tích lũy 0,5 GB mỗi ngày. Riêng gói không giới hạn dung lượng, mức tích lũy là 1 GB cho mỗi ngày sử dụng.

Lượng data tích lũy có thể được sử dụng cho lần đặt eSIM tiếp theo mà không mất thêm phí hoặc chuyển tặng cho bạn bè, người thân. Hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng data đã tích lũy trước khi trừ vào dung lượng của gói cước mới. Đáng chú ý, data được bảo lưu trong 180 ngày. Mỗi lần người dùng tích lũy thêm dung lượng, thời hạn sử dụng 180 ngày sẽ được làm mới cho toàn bộ số dư trong tài khoản.

Ông CS Soong, Phó chủ tịch mảng Dịch vụ du lịch của Klook, cho rằng việc người dùng phải trả tiền cho lượng dữ liệu không có cơ hội sử dụng hết là một sự lãng phí không đáng có. Những gì du khách đã chi trả cần được bảo toàn để họ có thể tiếp tục sử dụng trong những hành trình sau.

Klook cho biết tính năng Data Bank hiện đã được triển khai cho người dùng tại Việt Nam thông qua ứng dụng của nền tảng này. Việc tích lũy data được thực hiện tự động, giúp du khách quản lý dung lượng internet cho các chuyến đi tiếp theo thay vì phải bỏ phí phần dữ liệu còn thừa sau mỗi hành trình.