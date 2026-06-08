Du lịch hè chờ cú hích mới

Giảm áp lực chi phí cho bầu trời mùa hè

Trước mùa cao điểm du lịch hè, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục giảm 50% một số khoản phí hàng không như phí cất hạ cánh và phí điều hành bay đối với các chuyến bay nội địa. Động thái này được xem là nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp hàng không trong bối cảnh chi phí vận hành vẫn chịu áp lực từ giá nhiên liệu, tỷ giá và chi phí khai thác. Đề xuất trên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ngành du lịch bởi nhiều năm qua, giá vé máy bay luôn được xem là một trong những rào cản lớn nhất đối với nhu cầu đi lại của người dân. Với đa số mọi người, chi phí vé máy bay thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách du lịch. Khi giá vé tăng, nhiều du khách buộc phải rút ngắn hành trình, chuyển sang các điểm đến gần hoặc thay đổi phương tiện di chuyển.

Đề xuất giảm một số loại phí hàng không được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch trong mùa cao điểm hè Ảnh: Độc Lập

Thực tế này được phản ánh khá rõ trong xu hướng đặt tour hè năm nay. Ông Nguyễn Hữu Nghi, chuyên viên marketing Công ty Tugo, cho biết lượng khách hè của doanh nghiệp tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, song hành vi tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Ở thị trường quốc tế, các tour có mức giá dưới 20 triệu đồng như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á đang thu hút lượng khách lớn. Đây đều là những điểm đến có thời gian bay ngắn, tổng chi phí hợp lý và phù hợp với tâm lý chi tiêu thận trọng của du khách.

Đối với du lịch nội địa, nhiều khách hàng chuyển sang các điểm đến có thể di chuyển bằng đường bộ như miền Tây, Phan Thiết - Mũi Né, Vũng Tàu hay Đà Lạt nhằm giảm áp lực chi phí. "Một xu hướng khá rõ là khách đăng ký tour sát ngày hơn trước. Khi chi phí hàng không tăng, khách hàng thường cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng", ông Nghi cho biết. Chia sẻ với Thanh Niên trưa 7.6, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cũng nhận định mùa hè năm nay có diễn biến khác so với mọi năm khi nhu cầu tăng trưởng đến muộn hơn. Nếu những năm trước, thị trường bắt đầu tăng tốc từ giữa tháng 5 thì năm nay phải đến đầu tháng 6 mới thực sự bước vào cao điểm. Đến thời điểm hiện tại, lượng khách nhìn chung vẫn tương đương cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, phân khúc khách đoàn doanh nghiệp đang tăng trưởng rất tốt với nhiều đoàn từ vài trăm đến hơn 2.000 khách.

Việc giảm một số loại phí hàng không chưa đồng nghĩa giá vé sẽ giảm ngay lập tức, bởi giá vé còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá nhiên liệu, tỷ giá, chi phí thuê tàu bay và cung cầu thị trường. Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu tích cực bởi giúp giảm áp lực chi phí đầu vào cho các hãng hàng không. Ông Trần Tường Huy, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, cho rằng chính sách này có thể tạo thêm dư địa để các hãng triển khai chương trình khuyến mại, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành xây dựng những gói sản phẩm cạnh tranh hơn trong mùa cao điểm. Nếu chi phí hàng không giảm, tác động tích cực sẽ không chỉ dừng ở giá vé mà còn lan tỏa đến toàn bộ chuỗi dịch vụ du lịch, từ lữ hành, khách sạn cho đến các dịch vụ tại điểm đến.

Lượng khách quốc tế đến VN đạt 10,6 triệu lượt trong 5 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay Ảnh: Nhật Thịnh

Nền tảng tăng trưởng chưa từng có

Trong khi doanh nghiệp du lịch kỳ vọng vào cú hích từ chính sách hàng không, thị trường cũng đang sở hữu nền tảng tăng trưởng hiếm có. Theo số liệu của ngành du lịch, VN đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ các năm. Con số này tương đương khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Đáng chú ý, dù tháng 5 đã bước vào giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế, VN vẫn đón gần 1,8 triệu lượt khách, cao nhất từ trước đến nay đối với riêng tháng 5. Ông Mai Thuận Lợi, thạc sĩ ngành du lịch, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận định tín hiệu tích cực nhất hiện nay là ngành du lịch đã bước qua giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19 để tiến sang giai đoạn tăng trưởng thực chất. Du khách hiện không chỉ đi du lịch nhiều hơn mà còn sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm, nghỉ dưỡng, ẩm thực, sự kiện và các sản phẩm gắn với văn hóa địa phương.

Các điểm vui chơi, giải trí ghi nhận lượng khách đông trong dịp hè Ảnh: Lê Nam

Bên cạnh sự gia tăng về lượng khách, nhiều địa phương cũng chủ động đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Những năm gần đây, hàng loạt điểm đến đã đầu tư mạnh vào du lịch đêm, lễ hội, thể thao biển, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, MICE và các sự kiện văn hóa giải trí. Điều này giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Chẳng hạn trong tháng 6, hiệu ứng từ Lễ hội pháo hoa quốc tế đã giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến nổi bật nhất của thị trường nội địa. Nhiều chương trình tour Đà Nẵng gần như kín chỗ. Tương tự, các tuyến du lịch miền Trung cũng hưởng lợi từ hiệu ứng lễ hội. Ngoài Đà Nẵng và Phú Quốc, các tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Ninh Bình, Hạ Long cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 10 - 15%, đặc biệt trong nhóm khách Việt kiều về nước dịp hè.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà cho biết thêm cơ cấu thị trường khách quốc tế đang thay đổi theo hướng đa dạng hơn. Nếu trước đây lượng khách chủ yếu đến từ các thị trường truyền thống thì hiện nay nhiều thị trường mới như Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan hay Hàn Quốc đang tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, phân khúc khách tàu biển ghi nhận mức tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguồn khách có giá trị cao và đang đóng góp đáng kể cho nhiều điểm đến ven biển. Bà Trà cũng khẳng định không chỉ số lượng khách tăng mà mức chi tiêu của khách quốc tế cũng đang cải thiện, đặc biệt ở nhóm khách cao cấp.

Ông Trần Tường Huy dự báo những tín hiệu hiện nay cho thấy du lịch VN đang có cơ hội bứt phá trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, ngành du lịch cần tận dụng tốt thời cơ để chuyển từ tăng trưởng về lượng sang tăng trưởng về chất. Bên cạnh việc kiểm soát chi phí vận chuyển, ngành du lịch cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và kinh tế đêm nhằm tăng trải nghiệm cũng như mức chi tiêu của du khách. Trong khi đó, ông Mai Thuận Lợi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên kết giữa hàng không, lữ hành, khách sạn và các điểm đến. Nếu mỗi bên tự tăng giá trong mùa cao điểm, thị trường sẽ mất sức cạnh tranh. Ngược lại, nếu có sự phối hợp để tạo ra các gói sản phẩm đồng bộ, chất lượng ổn định và giá cả hợp lý, du lịch VN sẽ có thêm nhiều lợi thế. Về dài hạn, ngành du lịch cần chuyển từ tư duy "bán mùa cao điểm" sang "quản trị điểm đến quanh năm", xây dựng sản phẩm và các chiến dịch xúc tiến phù hợp với từng mùa, từng nhóm khách.