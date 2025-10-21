'Du lịch Thụy Điển' được đưa vào đơn thuốc

Quốc gia Bắc Âu vốn nổi tiếng với những cánh rừng rộng lớn và không khí trong lành đang định vị mình là "điểm đến du lịch được kê đơn đầu tiên trên thế giới". Các bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới, không riêng Thụy Điển, giờ đây có thể khuyến nghị bệnh nhân của mình trải nghiệm, khám phá thiên nhiên và văn hóa Thụy Điển như một phần của quá trình điều trị, đặc biệt trong điều trị về sức khỏe tinh thần. Cụ thể, bệnh nhân có thể được "kê đơn" đến Thụy Điển để xông hơi nhằm cải thiện giấc ngủ, hoặc ngâm mình trong nước lạnh giúp tăng cường tuần hoàn máu…

Tham quan bảo tàng - một hoạt động được bác sĩ khuyến nghị giúp cải thiện sức khỏe tinh thần Ảnh: Cắt từ video giới thiệu của VISIT SWEDEN

Sáng kiến này có tên "Đơn thuốc Thụy Điển", dựa trên nghiên cứu mới khẳng định khả năng phục hồi của người bệnh nhờ vào thiên nhiên, văn hóa và tương tác xã hội, theo tờ The European. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) luôn nhấn mạnh vai trò của môi trường tự nhiên đối với sức khỏe con người. Một số quốc gia cũng đã thử nghiệm các "đơn thuốc xanh" - khuyến khích bệnh nhân dành thời gian ở ngoài trời như một cách để giảm căng thẳng, chống trầm cảm và cải thiện khả năng phục hồi thể chất.

Visit Sweden đã tổng hợp danh sách các hoạt động trên khắp Thụy Điển vừa mang đậm bản sắc văn hóa vừa được khoa học chứng minh về lợi ích sức khỏe. Những hoạt động này trải dài từ đi bộ trong rừng, bơi lội ngoài trời, massage kiểu Bắc Âu, cho đến các sự kiện văn hóa cộng đồng và không thể thiếu nghi thức "fika" - khoảng thời gian để ngồi lại, thưởng thức cà phê, bánh và trò chuyện, không vội vã, nhằm cân bằng cuộc sống và công việc… Mục tiêu là cung cấp cho các bác sĩ một bộ khuyến nghị đáng tin cậy để họ có thể thảo luận với bệnh nhân về kế hoạch điều trị.