Du khách không được cắm trại dã ngoại 'chui' trong rừng ở Lâm Đồng

“Ngoài những khu vực cắm trại do các khu, điểm du lịch đang quản lý và khai thác kinh doanh thì tại các địa điểm công cộng như các bãi đất trống ven hồ, đồi cỏ, rừng thông thường được các nhóm du khách, công ty lữ hành lựa chọn, dựng lều bạt để cắm trại dã ngoại (thậm chí cắm trại qua đêm), làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, quản lý khách lưu trú ở địa phương”, ông Vân cho hay.

Nếu du khách cắm trại dã ngoại tự phát sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương

Cụ thể, phải có đăng ký kinh doanh; đáp ứng về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường , an toàn thực phẩm; đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ phục vụ khách đối với bãi cắm trại: có khu vực đón tiếp khách, khu vực dựng lều trại, phòng tắm, vệ sinh chung, có tủ thuốc cấp cứu ban đầu, nhân viên bảo vệ trực. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, phải đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19