Hậu Covdi-19: Kích cầu du lịch Việt Nam bằng lợi thế an toàn

Cần truyền thông mạnh về một Việt Nam an toàn Ảnh: BTC cung cấp Việt Nam đã thành công trong phòng, chống Covid-19. Chúng ta vẫn chưa truyền thông đủ về thành công này. Có nhiều người Việt Nam vẫn chưa hiểu chúng ta đã loại bỏ nguy hiểm trong cộng đồng. Làm sao để khách nước ngoài cũng thấy Việt Nam cực kỳ an toàn, là thiên đường an toàn - nơi đã khống chế đại dịch. Chúng ta cũng có thể thu hút du khách quốc tế nhanh và đơn giản bằng cách tạo ra “bong bóng du lịch” cho riêng mình. Đó là những tuyến du lịch đến địa điểm gần, dễ truy dấu hoặc phong tỏa trong trường hợp có lây nhiễm. Đó là một dạng du lịch khoanh vùng. Ông Kenneth Atkinson, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch (tham luận trực tuyến)