Thực cảnh Ký ức Hội An đón du khách thứ 1 triệu

Ngoài du khách thứ 1 triệu này này, ban tổ chức Ký ức Hội An còn tặng quà cho 2 du khách Đà Nẵng và TP.HCM có số thứ tự liền trước và sau Amraia.

“Tôi rất yêu thích phố cổ Hội An và thích thú khi trải nghiệm trong show diễn Ký ức Hội An. Để thấy mình được trải qua các giai đoạn lịch sử, trải nghiệm một Hội An thu nhỏ với các ngôn ngữ nghệ thuật, múa, xiếc, hiệu ứng âm nhạc, ánh sáng và công nghệ…”, anh Amraia chia sẻ.

Khán giả đến với chương trình - Ảnh: Nguyễn Tú Các đêm diễn đều chật kín khán giả - Ảnh: Nguyễn Tú Sau hơn 1 năm công diễn, chương trình đã đón 1 triệu du khách - Ảnh: Nguyễn Tú

Công diễn từ 18.3.2018, đến nay chương trình đã có hơn 500 đêm diễn, nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người dân địa phương, du khách, các chuyên gia, nhà phê bình nghệ thuật để ngày càng hoàn thiện và hiện đang biểu diễn phiên bản thứ 3.

Màn biểu diễn này được hãng thông tấn Reuters ghi nhận là chương trình biểu diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới vào tháng 3.2019; ngoài ra, còn được đánh giá là chương trình thực cảnh lịch sử hàng đầu (Leading Historical Spectacle Show) tại Lễ trao giải Best Hotels - Resorts Awards do Tạp chí du lịch Wanderlust Tips tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 7.2019.

Sân khấu rộng 25.000 m2 cùng hơn 500 diễn viên - Ảnh: Nguyễn Tú Các màn biểu diễn dàn dựng công phu - Ảnh: Nguyễn Tú Các diễn viên múa được huy động và đào tạo từ hai đầu đất nước cũng như tại địa phương - Ảnh: Nguyễn Tú Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, tạp kỹ đặc sắc - Ảnh: Nguyễn Tú

Sản phầm nghệ thuật công phu này do Gami Theme Park đầu tư trên sân khấu quy mô đến 2,5ha, ngoài ra còn có nhiều mini show, các hoạt động vui chơi giải trí khác ở các nhóm công viên chủ đề trong khuôn viên Cồn Hến.

Ký ức Hội An với 5 màn trình diễn của được dàn dựng công phu từ nội dung đến hình thức, đưa du khách ngược dòng thời gian trở về với Hội An thời xa xưa, để từ đó có những cảm nhận sâu sắc về con người, văn hóa và sự phát triển của phố cổ…