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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đua thuyền Tứ Linh rực lửa trên đảo Lý Sơn

Quang Thuần
Quang Thuần
Sáng 20.6, UBND đặc khu Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh năm 2026. Tám con thuyền mang biểu tượng tứ linh Long - Lân - Quy - Phụng với sự tham gia của gần 200 vận động viên đã cùng nhau tranh tài quyết liệt.

Lễ hội đua thuyền Tứ Linh có lịch sử gần 200 năm, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là một lễ hội dân gian mà còn là biểu tượng sinh động cho đời sống tinh thần, tín ngưỡng và khát vọng vươn khơi bám biển của người dân Lý Sơn.  Với cự ly hơn 6 km, các tay chèo đã khéo léo điều khiển thuyền vượt sóng, thể hiện bản lĩnh và sức bền của người dân biển. 

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh tại đảo Lý Sơn năm nay nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Du lịch Quảng Ngãi 2026 với chủ đề "Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo", tiếp tục góp phần thúc đẩy du lịch bền vững, lan tỏa hình ảnh một Quảng Ngãi giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng biển đảo. Việc gìn giữ và phát huy giá trị của lễ hội góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo, có sức hút mạnh mẽ với du khách thập phương.

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh sinh động trong sự kiện này: 

Đua thuyền Tứ Linh rực lửa trên đảo Lý Sơn - Ảnh 1.

Các đội thuyền tập hợp tại Trường đua đặc khu Lý Sơn để chuẩn bị xuất phát

ẢNH: THẾ PHAN

Đua thuyền Tứ Linh rực lửa trên đảo Lý Sơn - Ảnh 2.

Không khí lễ hội càng thêm sôi động khi tiếng hò reo cổ vũ vang vọng khắp vùng biển, tạo nên bức tranh văn hóa biển đảo đầy hào hùng và giàu cảm xúc

ẢNH: THẾ PHAN

Đua thuyền Tứ Linh rực lửa trên đảo Lý Sơn - Ảnh 3.

Đại diện các Tổng lái của các thuyền bắt buộc phải bốc thăm hoa tiêu trước khi bước vào cuộc đua chính thức

ẢNH: THẾ PHAN

Đua thuyền Tứ Linh rực lửa trên đảo Lý Sơn - Ảnh 4.

Mỗi nhịp chèo mạnh mẽ như hòa cùng nhịp thở của biển cả, tái hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh vươn khơi bám biển của bao thế hệ người dân Lý Sơn

ẢNH: THẾ PHAN

Đua thuyền Tứ Linh rực lửa trên đảo Lý Sơn - Ảnh 5.

Sau hiệu lệnh của BTC, cuộc đua thuyền tứ linh chính thức bắt đầu với sự nỗ lực hết mình của các tay đua là ngư dân vạn chài

ẢNH: THẾ PHAN

Đua thuyền Tứ Linh rực lửa trên đảo Lý Sơn - Ảnh 6.

Sau những vòng đua kịch tính và đầy quyết liệt, đội thuyền Long An Vĩnh xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội thuyền Phụng An Vĩnh, còn giải ba là đội thuyền Phụng An Hải

ẢNH: THẾ PHAN


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