Giáo xứ hơn 350 tuổi nơi bắt đầu của hành hương Đức Mẹ La Vang

Tọa lạc tại phường Quảng Trị, giáo xứ Trí Bưu có tuổi đời hơn 350 năm và trải qua nhiều biến cố của lịch sử. Nhà thờ của giáo xứ được xây đi dựng lại và đổ sập sau chiến tranh, thế nhưng với niềm tin được gieo dắt từ sớm, giáo xứ Trí Bưu vẫn đứng vững và trở thành một trong những vùng đất giàu truyền thống bậc nhất của người Công giáo tại Quảng Trị.

Nhà thờ giáo xứ Trí Bưu tại phường Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo những tài liệu về lịch sử giáo xứ Trí Bưu, giáo xứ được thành lập từ năm 1690 với tên gọi lúc đó là Cổ Vưu thuộc vùng Dinh Cát (một căn cứ thời Chúa Nguyễn). Giáo xứ được thành lập lúc đó chỉ với 200 giáo dân và mãi đến năm 1864, những giáo dân nơi đây mới có một ngôi nhà thờ dựng bằng tre để sinh hoạt.

Nhà thờ tre sau đó bị cháy và đến năm 1889, Trí Bưu mới được xây dựng lại nhà thờ mới, suốt hàng chục năm những vị linh mục quản xứ tiếp quản đã liên tục cải tạo, xây thêm nhiều công trình mới cho nhà thờ. Nhưng đến năm 1972, khi cuộc chiến bảo vệ thành cổ diễn ra, nhà thờ bị tàn phá nặng nề.

Nhà thờ được xây dựng trên nền nhà thờ cũ, nhiều lần bị phá hủy do chiến tranh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo linh mục Bênêđictô Lê Quang Viên, linh mục quản xứ Trí Bưu, nhà thờ giáo xứ Trí Bưu mới được xây dựng với quy mô lớn, khang trang trên nền của nhà thờ cũ. Đến năm 2000, nhà thờ được trùng tu và năm 2001, nhà thờ giáo xứ Trí Bưu được làm lễ cung hiến.

Hành hương rước kiệu Đức Mẹ La Vang đã trở thành nét đẹp truyền thống của người Công giáo tại Quảng Trị nói riêng và toàn quốc nói chung khi được tổ chức thường niên vào tháng 8 hàng năm và cứ 3 năm sẽ có một lần được tổ chức với quy mô lớn với tên gọi Đại hội La Vang. Song, ít ai biết được rằng hành trình hành hương này lại được khởi nguồn ở giáo xứ Trí Bưu từ hàng trăm năm trước.

Không gian bên trong nhà thờ giáo xứ Trí Bưu, hai bên là nơi đặt thờ những bức tượng của các vị thánh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang năm 1798, từ năm 1867 - 1885, vào những ngày đầu năm mới, các linh mục quản xứ Cổ Vưu lúc đó thường tổ chức các cuộc hành hương từ Cổ Vưu lên La Vang. Hành trình vừa đi vừa phát quang mở đường để kính viếng Đức Mẹ tại ngôi nhà nguyện. Đây là khởi đầu cho truyền thống hành hương Đức Mẹ La Vang.

Thánh giá đầu làng đặt phía trước con đường vào nhà thờ Trí Bưu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo những tư liệu lịch sử tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, năm 1864, linh mục quản xứ Cổ Vưu đã kêu gọi khoảng 30 người tham gia hành hương La Vang. Đoàn khởi hành từ Cổ Vưu vào lúc rạng sáng và đến La Vang vào chập tối, quãng đường hành hương dài khoảng 7 km. Khi đến nơi, nhóm hành hương đọc kinh, cầu nguyện bên gốc cây đa đại thụ nơi tương truyền rằng Đức Mẹ đã hiện ra, đây cũng là nơi sau này xây dựng Linh đài Đức Mẹ La Vang ngày nay.

Hành hương rước kiệu Đức Mẹ La Vang những năm sau đó thu hút được đông đảo giáo dân đến tham gia. Nhận thấy đây là việc làm để thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ tốt nhất, các linh mục quản xứ, quản vùng đã quyết định tổ chức việc hành hương La Vang mỗi năm hai lần vào dịp Tết Nguyên đán và mùa chay của người Công giáo.

Đền thờ Đức Mẹ La Vang trong dịp khánh thành, đây cũng thời gian tổ chức Đại hội La Vang lần thứ 9 năm 1928. Thời điểm này vẫn còn hành trình rước kiệu từ Trí Bưu lên La Vang ẢNH: GIÁO XỨ LA VANG

Tư liệu về Đại hội La Vang năm 1961 ẢNH: GIÁO XỨ LA VANG

Ngày 8.8.1901, Đại hội La Vang lần thứ nhất được tổ chức với hành trình tương tự, cũng từ lần đại hội này, một giám mục đã đặt ra thông lệ cứ 3 năm sẽ có một lần tổ chức Đại hội La Vang với quy mô lớn.

Những năm 1930 - 1936, hành trình rước kiệu từ Cổ Vưu lên La Vang bị bỏ và từ đó đến nay, hành hương La Vang chỉ tổ chức tại giáo xứ La Vang.

Một kỳ Đại hội La Vang sau năm 1975, lúc này Đền thờ Đức Mẹ La Vang đã bị phá hủy phần lớn do chiến tranh, chỉ còn lại phần tháp chuông ẢNH: GIÁO XỨ LA VANG

Con đường vào La Vang ngày nay ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hơn ba thế kỷ đã trôi qua, giáo xứ Trí Bưu không chỉ lưu giữ những dấu tích của một trong những cộng đoàn Công giáo lâu đời nhất Quảng Trị, mà còn là nơi khởi nguồn cho hành trình hành hương La Vang đã trở thành biểu tượng đức tin của hàng triệu tín hữu.

Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 sẽ được tổ chức từ ngày 13 - 15.8.2026, nhưng trong thời gian qua tại La Vang đã khẩn trương chuẩn bị cho kỳ đại hội. Các khu vực như Quảng trường Mân Côi trước tháp cổ, quảng trường phía trước lễ đài Vương cung Thánh đường và khu vực xung quanh đang được thi công nền đất, thảm cỏ, để những giáo dân có nơi tham dự thánh lễ, đóng trại và nghỉ chân.