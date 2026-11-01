'Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở': Trend này bắt nguồn từ đâu?

Mới đây, nhiều người dùng mạng xã hội đồng loạt chia sẻ những clip ghép ảnh quá khứ và hiện tại, ghi lại màn "lột xác" ngoạn mục của người tham gia gắn với câu nói "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở".

Thời gian qua, những clip "biến hình" kèm câu nói "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở" bất ngờ gây sốt, trở thành trend trên khắp các nền tảng mạng xã hội ẢNH: LUÂN PHẠM

Trong các video, dân mạng chủ yếu chia sẻ hình ảnh thời còn vụng về, chưa biết chăm chút ngoại hình, ăn mặc đơn giản hoặc chưa tự tin trước ống kính của bản thân và sau đó là hình ảnh hiện tại với diện mạo chỉn chu, thần thái tự tin, phong cách ăn mặc, thời trang nổi bật.

Chính sự tương phản này đã khiến các clip tạo hiệu ứng mạnh mẽ, gây bất ngờ, hào hứng cho người xem. Rất nhiều clip sau khi đăng tải đã nhận về hàng triệu lượt xem. Bên cạnh những màn "dậy thì thành công", nhiều người còn biến tấu "trend" này theo hướng hài hước, tự trêu bản thân thời chưa biết sử dụng ứng dụng chỉnh ảnh, tạo dáng hay lựa chọn trang phục. Từ đây, nhiều người thắc mắc "trend" này có nguồn gốc từ đâu?

Cảm hứng từ một bình luận "viral"

Theo tìm hiểu, trend lột xác đang gây sốt những ngày qua được cho là xuất phát từ một bình luận trên mạng xã hội của tài khoản có tên Minh Tuệ dưới một bài đăng, với nội dung: "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở”.

Bình luận có hàm ý không nên vội vàng đánh giá người khác qua diện mạo hay hoàn cảnh ở hiện tại, ám chỉ rằng mỗi người có một thời điểm trưởng thành, thay đổi hoặc tỏa sáng khác nhau trong cuộc sống.

Ngay sau đó, bình luận tích cực này này bất ngờ nhận về lượt tương tác lớn, là cảm hứng để mọi người chia sẻ những clip của bản thân ở quá khứ và sự thay đổi tốt hơn hơn trong hiện tại.

Anh Luân Phạm (19 tuổi) hiện là sinh viên của một trường đại học tại TP.HCM cho biết những ngày qua lướt mạng xã hội, anh thấy đâu đâu cũng là clip hưởng ứng trend "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở”.

Nhiều clip theo trend nhận về lượt tương tác lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh cũng đã có những bức ảnh "biến hình" giữa quá khứ và hiện tại của mình. Anh cho rằng đây không đơn thuần là một trend "vô thưởng vô phạt", ngược lại nó đã truyền đi thông điệp ý nghĩa, rằng không nên vội đánh giá người khác qua diện mạo hay hoàn cảnh ở hiện tại.

"Mình tin mỗi người đều có hành trình trưởng thành riêng, cần thời gian để khám phá bản thân, học cách chăm sóc ngoại hình và tìm ra phong cách phù hợp", chàng trai trẻ bày tỏ.

Chị Thanh Dung (27 tuổi) là nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết dù không chia sẻ clip "lột xác" theo trend trên, tuy nhiên, khi theo dõi những clip của bạn bè hay người nổi tiếng, chị cảm thấy rất thú vị.

"Trend này giúp mình cảm thấy tự tin hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn. Mình tin là mỗi chúng ta dù ở thời điểm nào cũng đang cố gắng để bản thân tốt hơn từng ngày và để trở thành một bông hoa nở rực rỡ", chị chia sẻ.

Bạn nghĩ gì về trào lưu "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở”? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.