Nguy cơ từ trào lưu 'làn da thủy tinh'

Dù các bộ lọc, ánh sáng và thao tác chỉnh sửa thường góp phần không nhỏ cho những diện mạo này, không ít người dùng mạng xã hội vẫn điên cuồng theo đuổi trào lưu trên.

Doanh số mỹ phẩm K-beauty tăng mạnh tại Mỹ năm 2025 Ảnh: Reuters

Báo USA Today dẫn lời số liệu của hãng nghiên cứu thị trường NielsenIQ của Mỹ ghi nhận doanh số mỹ phẩm làm đẹp bắt nguồn từ Hàn Quốc (K-beauty) tại Mỹ đạt 2 tỉ USD trong năm 2025. Các nhà bán lẻ như Ulta, Sephora và Costco cũng mở rộng danh mục sản phẩm K-beauty để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trong khi theo đuổi K-beauty không phải là vấn đề, giới chuyên gia cảnh báo nhiều lời khuyên xuất hiện trong các đoạn video hướng dẫn cách đạt được "làn da thủy tinh" có thể không đáng tin cậy. Inc.com dẫn lại báo cáo được trình bày tại hội nghị của Viện Hàn lâm da liễu và bệnh hoa liễu châu Âu (EADV) 2026 từ 30.9 - 3.10 ở Vienna (Áo) cho thấy gần 95% số đoạn video lan truyền mạnh trên TikTok về xu hướng "làn da thủy tinh" chứa ít nhất một thông tin có nguy cơ gây hiểu lầm.

Không dừng lại ở đó, 84% số đoạn video không tính đến sự khác biệt giữa các loại da; 45% khuyến khích kết hợp quá nhiều loại chất mà không kèm hướng dẫn an toàn phù hợp; và 32% hứa hẹn mang lại kết quả tức thì. Và điều gây ngạc nhiên nhất cho giới bác sĩ da liễu là những video này hoàn toàn bỏ qua các thông tin an toàn ở mức cơ bản.

Một nghiên cứu khác được trình bày tại hội nghị cũng vạch trần những hệ quả xảy ra trên thực tế cho những người bắt chước làm đẹp mù quáng. Nhóm của bác sĩ Ouissal Hormi ở Ma Rốc ghi nhận 94 bệnh nhân mới xuất hiện vấn đề về da hoặc da càng thêm bị tổn hại nghiêm trọng sau khi sử dụng những sản phẩm theo chỉ dẫn trên mạng.

Nếu "làn da thủy tinh" là cách gọi làn da mịn màng, đủ độ ẩm và sáng bóng đến mức phản chiếu ánh sáng như một tấm kính, các chuyên gia cũng lưu ý rằng một làn da khỏe mạnh không nhất thiết phải trông như thủy tinh. Bác sĩ Aderonke Obayomi, chuyên gia da liễu của hệ thống y tế Mount Sinai (Mỹ), cho hay nếu một người có làn da khô tự nhiên, lỗ chân lông dễ nhận thấy hoặc bề mặt da hơi sần, điều đó không có nghĩa là da của họ đang gặp vấn đề.

Đối với các bác sĩ da liễu, việc đạt được vẻ ngoài như "làn da thủy tinh" không nằm ở việc sở hữu một làn da hoàn hảo, mà quan trọng hơn hết là đảm bảo mỗi người chăm sóc da đúng cách. "Duy trì độ ẩm tốt, cải thiện độ mịn của bề mặt và giúp màu da đồng đều hơn là những kết quả thực tế có thể đạt được sau vài tháng kiên trì với một quy trình chăm sóc da phù hợp. Và cách tiếp cận như thế hoàn toàn ổn cho tất cả mọi người", theo bác sĩ Obayomi.