Đừng bắt một logo gánh cả vùng đất

Đó là mong muốn chính đáng nhưng cũng cần đặt ngược một câu hỏi: Có thật sự cần thiết địa phương nào cũng phải có một logo hay không?

Bởi điều làm người ta nhớ đến một địa phương trước hết là tên gọi, ký ức, trải nghiệm và bản sắc văn hóa, chứ không phải một biểu tượng đồ họa. Thương hiệu được bồi đắp qua nhiều năm, chứ không thể tạo dựng chỉ bằng một hình vẽ.

Điều đáng nói là nhiều cuộc thi hiện nay dường như đang nhầm lẫn giữa thiết kế mỹ thuật và xây dựng thương hiệu. Thương hiệu không phải là hình cánh chim, ngọn núi hay vài nét sóng biển. Thương hiệu là lý do khiến người ta muốn đến, muốn đầu tư, muốn quay lại và muốn giới thiệu vùng đất ấy. Nếu chưa trả lời được điều đó thì có thêm bao nhiêu logo cũng khó tạo nên bản sắc.

Bên cạnh đó, vì muốn đưa thật nhiều đặc trưng vào một biểu trưng nên không ít logo trở nên ôm đồm: núi, biển, mặt trời, chim, bông lúa, bánh răng, dòng sông... Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa, nhưng ghép lại thành một tổng thể thì trở nên rối mắt, khó nhớ.

Một cuộc thi logo không chỉ có tiền thưởng mà còn là chi phí tổ chức, truyền thông, hội đồng chấm giải và thời gian của bộ máy. Nếu sản phẩm sau đó ít được sử dụng hoặc không tạo thêm giá trị truyền thông thì hiệu quả đầu tư cần được nhìn nhận một cách thực tế. Dĩ nhiên, logo vẫn cần cho lễ hội, năm du lịch, chương trình xúc tiến đầu tư hay một khu đô thị mới… Khi ấy, logo là công cụ truyền thông, không phải mục tiêu tự thân.

Vì thế, không nên biến thiết kế logo thành phong trào. Một địa phương được nhớ đến trước hết nhờ quản trị hiệu quả, cảnh quan hấp dẫn, sản phẩm đặc sắc, bản sắc văn hóa và con người mến khách. Khi những giá trị ấy đã hiện hữu, logo sẽ là điểm nhấn. Còn nếu những giá trị cốt lõi chưa đủ sức thuyết phục thì logo, dù đoạt giải cao đến đâu, cũng khó trở thành bộ mặt của một vùng đất.