Đừng biến mình thành nạn nhân của suy diễn

Thực tế, các khuyến nghị như vậy không phải mới, như ở Thụy Điển đã có từ thập niên 1940, và đã trở thành hoạt động thường xuyên trong nhiều thập niên tại không ít quốc gia. Gần hơn, EU hồi tháng 3.2025 cũng đã công bố Chiến lược Liên minh Sẵn sàng ứng phó, khuyến khích người dân chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm để tự duy trì trong ít nhất 72 giờ khi xảy ra khủng hoảng như thảm họa thiên nhiên. 72 giờ là khoảng thời gian cơ bản để nhà chức trách khôi phục hạ tầng (như điện, nước, viễn thông), hỗ trợ nếu xảy ra khủng hoảng. Điển hình, năm 2021, bão mùa đông càn quét bang Texas (Mỹ) gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng và lực lượng chức năng phải mất vài ngày để hỗ trợ.

Việc châu Âu và một số quốc gia lặp lại khuyến nghị nói trên có ý nghĩa như một sự nhắc nhở thường kỳ trong bối cảnh các nước này đối mặt một số sự kiện bất định. Điển hình là các vụ tấn công mạng gây ảnh hưởng hoạt động của hệ thống siêu thị đã ít nhiều ảnh hưởng nguồn cung thực phẩm. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan cũng ẩn chứa rủi ro thảm họa thiên nhiên lớn hơn so với trước đây.

Không riêng gì phương Tây, văn hóa phương Đông từ xưa vẫn luôn nhắc nhở "tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn". Việc chuẩn bị rủi ro là điều nên làm để dự phòng những trường hợp bất khả kháng như thiên tai dịch họa. Nhìn lại những trận lũ lụt tại VN từng khiến một số khu vực bị chia cắt, cần có thời gian để tiếp cận hỗ trợ, nếu mỗi hộ gia đình có chuẩn bị lương thực không cần nấu, nước uống… thì chắc chắn sẽ hạn chế được ảnh hưởng.

Nói vậy để thấy việc khuyến nghị như trên là hoàn toàn bình thường, mang tính nhắc nhở. Trong họp báo thường kỳ mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã khẳng định các cơ quan chức năng VN sẽ phối hợp để đánh giá rồi nghiên cứu các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội. Cơ quan chức năng và báo chí cũng đã có truyền thông đầy đủ, chính xác về thông tin này.

Tuy nhiên, dòng chảy thông tin ngày càng lớn đã dẫn tới tình trạng lan truyền những suy diễn, thuyết âm mưu gây hoang mang. Trên mạng xã hội, một số người suy diễn thành "sắp có biến cố lớn", để rồi nhiều người vội vàng tìm cách tích trữ thực phẩm, nước uống một cách quá mức.

Sự "lo xa" quá mức và thiếu căn cứ có thể gây hệ lụy không nhỏ cho xã hội và cộng đồng, vì nhiều người ùn ùn mua hàng tích trữ dẫn đến nhu cầu tăng cao không đúng thực tế, rồi tạo ra tác động ngược lại thổi phồng sự hoang mang.

Chắc chắn, với sự bùng nổ thông tin ngày nay, nhất là ảnh hưởng từ mạng xã hội, thì thông tin sai lệch, thổi phồng, suy diễn xung quanh những diễn biến bình thường sẽ còn lặp lại. Để không trở thành nạn nhân, mỗi người cần bình tĩnh tiếp nhận và kiểm chứng thông tin, bởi dù luồng tin luôn ngồn ngộn nhưng cũng không khó để kiểm chứng qua các cơ quan truyền thông chính thống.