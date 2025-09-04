Đừng coi thường nguy cơ

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có chỉ thị yêu cầu kiểm tra, rà soát việc sử dụng hành lang an toàn giao thông, nghiêm cấm việc trông giữ xe dưới gầm cầu mất an toàn.

Theo Bộ Xây dựng, công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ tại một số địa phương thời gian qua vẫn còn một số tồn tại dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ.

Đơn cử vụ hỏa hoạn tại dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, P.Hồng Hà (Hà Nội) lúc 13 giờ 30 phút ngày 30.8 gây cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy. Theo chính quyền P.Hồng Hà, cơ sở xảy ra cháy là địa điểm trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ.

Hàng trăm xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy Ảnh: Nguyễn Trường

Đáng chú ý, hồi tháng 9.2023, Hà Nội đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) về việc tiếp tục tổ chức trông giữ xe tại các gầm cầu. Thời điểm đó, lãnh đạo Bộ GTVT đã bác bỏ đề nghị trên vì bãi đỗ xe thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không thuộc công trình đường bộ, cũng không thuộc danh mục công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Tuy nhiên, sau 2 năm kể từ khi Bộ GTVT bác bỏ, hiện dưới gầm cầu ở Hà Nội vẫn được cấp phép trông giữ phương tiện.

Tại sao "bỏ quên" quy định ?

Nhìn hình ảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung và gầm cầu Vĩnh Tuy chỉ còn trơ lõi thép sau vụ hỏa hoạn, nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên bày tỏ bức xúc và lo lắng. BĐ Quang Thái Lê nêu ý kiến: "Tôi thấy chỉ ở ta mới có kiểu trông giữ xe dưới gầm cầu cạn thế này. Đề nghị cấm tuyệt đối hình thức kinh doanh trông giữ xe dưới gầm cầu".

BĐ Linh Thảo ngạc nhiên khi các quy định về hành lang đảm bảo an toàn công trình giao thông vẫn có hiệu lực, nhưng ngay dưới gầm cầu lại bị biến thành bãi trông giữ xe: "Đã cấm, tại sao vẫn tồn tại, vậy các cơ quan hữu quan có trách nhiệm gì khi bãi gửi xe gầm cầu Vĩnh Tuy cháy?". BĐ Tuan duong van đồng thời băn khoăn: "Không biết cơ quan đơn vị nào cấp phép để xe dưới gầm cầu thế này. Qua vụ cháy, ngoài chuyện phương tiện cá nhân thiệt hại, thì vấn đề bảo đảm an toàn kết cấu cầu Vĩnh Tuy như thế nào?".

BĐ Poet Hansy đặt hàng loạt câu hỏi: "Xe bị cháy có được bồi thường không? Tuổi thọ cây cầu có bị ảnh hưởng không? Ai chịu trách nhiệm bồi thường? Ai đủ sức bồi thường?". BĐ Trường Lưu phân tích: "Nếu chiếu theo quy định chung, đây là bãi xe trái phép. Nếu là bãi xe trái phép thì tại sao vẫn tồn tại dưới mắt chính quyền địa phương? Còn nếu đây là bãi xe được ngó lơ quy định để doanh nghiệp khai thác dịch vụ thì người dân phải được bồi thường, sau đó mới đặt ra câu hỏi về trách nhiệm".

Giải bài toán đô thị

Nhiều BĐ nhận xét việc xuất hiện các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu tại nhiều đô thị trên cả nước là do áp lực các phương tiện giao thông đè nặng lên hạ tầng, trong khi diện tích dành cho các dịch vụ công cộng lại thiếu thốn. BĐ Thuy Le nhận xét: "Đây là câu chuyện quy hoạch đô thị đang phải chạy đuổi theo tốc độ phát triển dân cư".

Ai sẽ bồi thường việc cầu Vĩnh Tuy bị tróc lở, trơ lõi thép? Minh Nguyên Phải xem xét trách nhiệm cơ quan cấp phép hoặc cho phép khai thác dịch vụ giữ xe dưới gầm cầu. Hung Nguyen Quy định cấm trông giữ xe dưới gầm cầu đã có từ lâu mà vẫn vi phạm. Rất lo lắng về nguy cơ kết cấu thép của cầu Vĩnh Tuy bị nung nóng, biến dạng, mất an toàn.Hien Nguyen Xuan

BĐ Minh Nghĩa nêu: "Các đô thị vẫn đang đau đầu giải bài toán bãi giữ xe. Nhiều nơi lòng đường, vỉa hè còn bị chiếm dụng. Từ góc độ này, các gầm cầu cạn bỗng dưng trở thành bãi trông giữ xe "lý tưởng". Vậy mới thấy sớm hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng cần thiết đến thế nào".

Trao đổi lại với ý kiến này, BĐ Tuấn An lưu ý: "Biết là chính quyền địa phương đôi lúc cần giải quyết nhu cầu bức thiết nhưng không thể coi thường nguy cơ khi xảy ra sự cố, vì không phải ngẫu nhiên mà đặt ra quy định về hành lang bảo vệ cầu, đường. Càng không thể vì nhu cầu trước mắt của một nhóm nhỏ người dân mà để cả cộng đồng gánh chịu rủi ro".