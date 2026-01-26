Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tôi viết

Đừng để thương hiệu địa phương trả giá oan

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/01/2026 07:00 GMT+7

Vụ việc liên quan Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho thấy nguy cơ hiện hữu khi thương hiệu địa phương chưa được bảo vệ bài bản, khiến sai phạm cá biệt có thể làm tổn hại uy tín, sinh kế và niềm tin xã hội của cả cộng đồng.

Dư luận những ngày qua xoay quanh vụ việc liên quan đến Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở an toàn thực phẩm hay trách nhiệm của một doanh nghiệp cụ thể. 

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và nguy cơ thương hiệu địa phương bị tổn hại - Ảnh 1.

Pa tê Cột đèn Hải Phòng chưa được bảo hộ thương hiệu

ẢNH: N.H

Khi thành phố Hải Phòng chính thức lên tiếng, phản ứng trước những tác động tiêu cực tới hình ảnh và sản phẩm truyền thống của địa phương, vấn đề được đặt ra rõ ràng hơn. Đó là chính quyền, cơ quan chức năng đang đối diện một lỗ hổng lớn trong việc bảo vệ thương hiệu địa phương, nơi tên gọi không đơn thuần là nhãn mác, mà là uy tín, sinh kế và niềm tin xã hội được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Phản ứng của Hải Phòng là cần thiết và kịp thời. Bởi khi sản phẩm mang tên "Patê Cột đèn" - một biểu tượng ẩm thực gắn với khu phố Chùa Hàng bị ảnh hưởng bởi vụ việc của một doanh nghiệp vướng vào "scandal" sử dụng thực phẩm bẩn. 

Ngay lập tức, người tiêu dùng có xu hướng quy chiếu trách nhiệm ngược trở lại cho toàn bộ sản phẩm truyền thống của thành phố. Chỉ trong thời gian ngắn, niềm tin bị lung lay, nhiều hộ sản xuất chân chính rơi vào cảnh lao đao, dù họ không hề liên quan đến sai phạm.

Patê Cột đèn Hải Phòng, xét cho cùng, không phải là thương hiệu của riêng một công ty. Đó là một ký ức ẩm thực, một phần bản sắc của đất cảng. Thế nhưng, suốt nhiều năm, tên gọi này vẫn tồn tại như một "tên gọi mở", chưa được bảo hộ bằng chỉ dẫn địa lý hay nhãn hiệu tập thể. Chính khoảng trống pháp lý ấy đã khiến cả cộng đồng phải trả giá khi xảy ra sự cố. Một sai phạm cá biệt, nếu có, đã kéo theo hệ lụy tập thể, điều mà lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được nếu thương hiệu địa phương được quản trị bài bản ngay từ đầu.

Từ câu chuyện Hải Phòng, nhìn rộng ra Quảng Ninh, bài học ấy càng trở nên rõ nét. Các sản phẩm như chả mực Hạ Long; sữa chua trân trân châu... không được bảo hộ, thậm chí rơi vào tay của doanh nghiệp địa phương khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các sản phẩm này cũng vướng vào sự cố an toàn thực phẩm, khi đó hậu quả sẽ khôn lường.

Điều đáng lo ngại là, khi một sản phẩm mang tên địa danh gặp sự cố, dư luận rất khó phân biệt rạch ròi giữa doanh nghiệp gây ra vi phạm và cộng đồng sản xuất chân chính. Niềm tin xã hội, vốn là tài sản vô hình quý giá nhất của thương hiệu địa phương, có thể bị xói mòn chỉ sau một sự việc. 

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và nguy cơ thương hiệu địa phương bị tổn hại - Ảnh 2.

Sản phẩm chả mực Hạ Long cũng cần được bảo hộ

ẢNH: N.H

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sản phẩm của mình, nhưng ở góc độ quản trị nhà nước, việc bảo vệ thương hiệu địa phương là trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng. Nếu địa phương không sớm vào cuộc, xây dựng cơ chế bảo hộ, đăng ký nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, thì những vụ việc tương tự hoàn toàn có thể lặp lại, không chỉ ở Hải Phòng hay Quảng Ninh, mà ở bất kỳ nơi nào có sản phẩm mang tính biểu tượng.

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương khác đã đi trước một bước và thu được hiệu quả rõ rệt. Nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột, vải thiều Lục Ngạn hay chè Thái Nguyên đều đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể từ khá sớm. Nhờ đó, địa phương không chỉ bảo vệ được uy tín sản phẩm, mà còn có công cụ pháp lý đủ mạnh để xử lý các hành vi mạo danh, làm giả, làm nhái hoặc sử dụng tên gọi một cách tùy tiện, gây tổn hại đến giá trị chung.

So với những thương hiệu này, chả mực Hạ Long hay patê Cột đèn Hải Phòng đều có sức lan tỏa xã hội rất lớn, thậm chí vượt ra ngoài phạm vi một sản phẩm đơn lẻ. Thế nhưng, việc bảo vệ tên gọi lại chưa được đặt đúng tầm. Chúng ta khai thác rất tốt giá trị thương mại và hình ảnh, nhưng lại chưa đầu tư tương xứng cho việc bảo vệ giá trị đó.

Phản ứng của TP.Hải Phòng trong vụ việc vừa qua cho thấy chính quyền đã nhìn thấy nguy cơ và sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ uy tín địa phương. Tuy nhiên, lên tiếng thôi là chưa đủ. Điều cần thiết hơn là một chiến lược dài hơi, bài bản, với sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Việc rà soát, xác định những sản phẩm mang tính biểu tượng; xây dựng tiêu chí chất lượng; đăng ký bảo hộ pháp lý; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cần được triển khai song song, quyết liệt.

Tin liên quan

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Dấu ấn mới cho thương hiệu địa phương

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Dấu ấn mới cho thương hiệu địa phương

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – 2025 khép sau một tuần lễ sôi động, mở rộng độ phủ thương hiệu cua Cà Mau và tạo sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng truyền thông lẫn thị trường du lịch.

Khám phá thêm chủ đề

Thành phố Hải Phòng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chả mực Hạ Long Pa tê Cột đèn Hải Phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận