Thời sự

Dựng 'kịch bản' đầu tư đất lừa hơn 15 tỉ đồng, lãnh 16 năm tù

Huy Đạt
24/03/2026 18:29 GMT+7

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Thi Thị Thu Ái 16 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' trong vụ dựng 'kịch bản' lừa đảo đầu tư đất tinh vi.

Ngày 24.3, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với 2 nữ bị cáo Thi Thị Thu Ái (33 tuổi, trú xã Thăng Bình) và Lê Thị Hồng Anh (43 tuổi, trú phường Điện Bàn, cùng thành phố Đà Nẵng).

Bị cáo Thi Thị Thu Ái tại phiên xét xử

Bị cáo Thi Thị Thu Ái tại phiên xét xử

ẢNH: Đ.X

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2022, Thi Thị Thu Ái đưa ra thông tin gian dối về việc kinh doanh bất động sản tại các tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk, Tây Ninh cũ để kêu gọi góp vốn với cam kết lợi nhuận cao trong thời gian rất ngắn, chỉ từ 7 - 10 ngày.

Để tạo lòng tin, bị cáo sử dụng hình ảnh các dự án, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tải từ Internet, đồng thời dàn dựng các giao dịch có lãi ở giai đoạn đầu bằng cách trả lại tiền gốc kèm lợi nhuận nhỏ. Sau đó, Ái tiếp tục kêu gọi góp vốn với số tiền lớn hơn.

Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền vào các tài khoản do Ái cung cấp. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền không được sử dụng để đầu tư như cam kết mà bị cáo dùng để trả nợ, cho vay lại hoặc chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của nhiều bị hại. Ngày 1.12.2022, Ái đến cơ quan công an đầu thú và khắc phục một phần hậu quả với số tiền 125 triệu đồng.

Liên quan vụ án, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.2022, bị cáo Lê Thị Hồng Anh đã cho Ái vay tổng cộng 5,5 tỉ đồng thông qua trung gian với lãi suất 0,4%/ngày (tương đương 146%/năm), vượt nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định.

Với 3 lần cho vay, bị cáo Hồng Anh thu lợi bất chính hơn 202 triệu đồng; các giao dịch vay mượn, tính lãi đều thực hiện qua tin nhắn và chuyển khoản ngân hàng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thi Thị Thu Ái là đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội; hành vi của Lê Thị Hồng Anh đủ yếu tố cấu thành tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tòa tuyên phạt Thi Thị Thu Ái 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tuyên phạt Lê Thị Hồng Anh 15 tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

