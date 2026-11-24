Đưa người thân đến bệnh viện, một số tài xế có thói quen chạy xe đến sát cổng, tấp vào lề dừng xe cho người nhà xuống rồi nhanh chóng rời đi. Tương tự, một số tài xế xe công nghệ cũng chọn vị trí ngay trước cổng bệnh viện để đón, trả khách theo điểm hẹn trên ứng dụng.



Thói quen dừng xe trước cổng bệnh viện có thể mất tiền

Nhiều người cho rằng chỉ dừng trong ít phút, không tắt máy, không rời khỏi ghế lái thì không vi phạm. Đặc biệt, với những trường hợp đưa đón người bệnh, tài xế thường nghĩ việc tấp xe vào cho khách lên xuống rồi đi ngay sẽ không bị xử phạt.

Tuy nhiên, đây là cách hiểu chưa đúng. Việc dừng xe trong ít phút hay vài phút không quyết định tài xế có vi phạm hay không, mà còn phụ thuộc vào vị trí dừng xe có được pháp luật cho phép.

CSGT ghi hình phạt nguội xe ô tô dừng trước cổng Bệnh viện Da liễu TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một cán bộ CSGT cho biết, theo điều 18 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, dừng xe là trạng thái xe đứng yên tạm thời trong khoảng thời gian cần thiết để người lên xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật hoặc thực hiện các hoạt động khác.



Khi dừng xe, người lái không được tắt máy, không được rời khỏi vị trí lái, trừ một số trường hợp luật cho phép. Như vậy, dù tài xế vẫn ngồi sau vô lăng, để máy nổ và chỉ chờ khách lên xuống xe, việc dừng tại khu vực không được phép vẫn là hành vi vi phạm.

Cụ thể, điểm k khoản 4 điều 18 quy định người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào. Quy định này cũng áp dụng đối với cổng bệnh viện thuộc trường hợp nêu trên.

Điều đó có nghĩa, dù chỉ tấp xe vào trong chốc lát để người thân xuống khám bệnh hoặc đón bệnh nhân ra về, tài xế vẫn có thể bị xử phạt nếu dừng tại vị trí bị cấm.

Tại TP.HCM, các bệnh viện có bố trí khu vực sân cho tài xế ra vào để đón trả khách. Nhiều nơi có thêm bảng hướng dẫn tài xế di chuyển vào trong sân. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ô tô dừng xe đón trả khách trước cổng bệnh viện.

Bảng hướng dẫn ô tô vào khu vực đón trả khách ở Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT TP.HCM thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định trước cổng bệnh viện. Khi bị kiểm tra, nhiều tài xế trình bày rằng không tìm được lối vào sân bệnh viện hoặc phải đón khách ngay tại cổng theo vị trí đã đặt trên ứng dụng.

Bên cạnh phát hiện trực tiếp, CSGT cũng phạt nguội lỗi này qua hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị nghiệp vụ, hình ảnh do người dân cung cấp.

Dừng xe trước cổng bệnh viện bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe trước cổng hoặc trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào, bao gồm cổng bệnh viện thuộc trường hợp này, bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nếu dừng, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, tài xế bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Để tránh bị xử phạt, tài xế cần quan sát khu vực cổng bệnh viện, lựa chọn vị trí đón, trả khách đúng quy định, thay vì mặc nhiên cho rằng chỉ dừng ít phút, không rời khỏi xe thì sẽ không vi phạm.

