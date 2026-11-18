Từ tháng 5.2026, TP.HCM lần đầu tổ chức đảo chiều làn xe trên đường Cộng Hòa theo khung giờ. Việc tổ chức làn đường đảo chiều nhằm giải quyết ùn tắc theo hướng lưu thông của phương tiện. Tuy nhiên, những ngày qua, CSGT không tổ chức đảo chiều vào giờ tan tầm.



Vì sao ngưng đảo chiều đường Cộng Hòa giờ tan tầm?

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết việc tổ chức giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên tăng năng lực thông hành cho hướng có lưu lượng phương tiện lớn hơn, trên cơ sở theo dõi, đánh giá tình hình giao thông thực tế theo từng khung giờ.

Đường Cộng Hòa hiện chỉ đảo chiều buổi sáng ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với giờ cao điểm buổi chiều, qua quá trình theo dõi thực tế, CSGT ghi nhận lưu lượng phương tiện trên hai hướng lưu thông tương đối cân bằng, không còn sự chênh lệch lớn như thời điểm xây dựng phương án ban đầu.

Trong điều kiện này, nếu tiếp tục tổ chức đảo chiều để ưu tiên tăng số làn xe cho một hướng sẽ đồng thời làm giảm năng lực thông hành của hướng còn lại, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ùn ứ, ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức giao thông chung trên tuyến.

"Vì vậy, việc tạm thời không tổ chức đảo chiều vào giờ cao điểm buổi chiều là sự điều chỉnh linh hoạt trên cơ sở tình hình giao thông thực tế, nhằm khai thác cân đối năng lực thông hành của cả hai hướng, hạn chế xung đột giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông; không đồng nghĩa với việc phương án tổ chức giao thông linh hoạt trước đây không phát huy hiệu quả", đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Trong giờ cao điểm buổi sáng, lưu lượng phương tiện từ hướng đường Trường Chinh vào khu vực trung tâm thành phố tăng cao, có sự chênh lệch tương đối lớn so với hướng ngược lại. Do đó, việc tổ chức đảo chiều để có thêm làn xe phục vụ hướng vào trung tâm đã góp phần giải tỏa áp lực giao thông, nâng cao khả năng thông hành trên tuyến vẫn tiếp tục áp dụng.

Giao thông cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vẫn áp lực

Theo Phòng CSGT, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng và các bên liên quan triển khai điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả.

Tình hình giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua theo dõi, đánh giá bước đầu, việc điều chỉnh tổ chức giao thông đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện khả năng lưu thông của phương tiện, giảm áp lực giao thông tại một số vị trí, đặc biệt trong các khung giờ có lưu lượng phương tiện tăng cao.



Tuy nhiên, đường Cộng Hòa và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả là những vị trí có mật độ phương tiện lớn, chịu tác động từ nhiều tuyến đường kết nối và nhu cầu đi lại đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

"Do đó, tình hình giao thông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến hoặc phát sinh các tình huống ảnh hưởng đến khả năng lưu thông", đại diện Phòng CSGT thông tin.

Phòng CSGT xác định cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá tình hình giao thông sau điều chỉnh, nhất là lưu lượng phương tiện, tốc độ lưu thông và tình trạng ùn ứ trong các khung giờ cao điểm.

Từ đó, các đơn vị kịp thời nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế, hướng đến nâng cao hiệu quả điều hòa giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.