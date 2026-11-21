Những ngày qua, CSGT dùng hàng rào di động tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, tách hai dòng xe thường xuyên xung đột nhằm giảm ùn ứ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Dùng hàng rào di động tách hai dòng xe xung đột

Chiều 20.11, ghi nhận của Thanh Niên tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM sử dụng hàng rào di động để phân chia dòng phương tiện qua khu vực.

Hàng rào di động được sử dụng để điều tiết giao thông ở giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng rào được bố trí tại khu vực các phương tiện từ đường Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ đi thẳng vào đường Phan Đình Giót, nơi thường xuyên xảy ra xung đột với dòng xe từ đường Hoàng Văn Thụ quay đầu về hướng Phan Đình Giót.

Trước đó, qua theo dõi tình hình giao thông, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ do hai dòng xe giao cắt nhau. Khi lượng phương tiện đổ về đông, xe đi thẳng và xe quay đầu cùng di chuyển khiến giao thông qua giao lộ gặp khó khăn.

Để khắc phục, CSGT sử dụng hàng rào di động tạo khoảng không gian riêng cho các phương tiện quay đầu. Theo cách tổ chức này, xe đi thẳng được hướng dẫn di chuyển về phía bên phải, trong khi làn ngoài cùng sát phía công viên được dành cho dòng xe quay đầu, hạn chế tình trạng hai luồng xe xung đột.

Hàng rào di động để hướng các xe đi thẳng đi sát về phía bên phải, ưu tiên phía sát công viên cho dòng xe quay đầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ghi nhận, dù lượng phương tiện qua giao lộ vẫn đông, các dòng xe được phân chia rõ ràng hơn. Đặc biệt, dòng xe từ cầu vượt Lăng Cha Cả đổ xuống có thể thoát nhanh hơn, phương tiện duy trì di chuyển tương đối ổn định.

Việc sử dụng hàng rào di động cũng giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết hướng lưu thông, thay vì phải tự tìm khoảng trống để đi qua khu vực giao cắt giữa hai dòng xe như trước.

Người dân mong giảm ùn ứ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Chứng kiến cách phân luồng mới tại giao lộ, anh Nguyễn Tiến Minh (36 tuổi) - người thường xuyên di chuyển qua khu vực nhận xét việc bố trí hàng rào đã tạo ra thay đổi trong cách các dòng xe đi qua giao lộ.

"Tôi thấy có thay đổi, xe đi thẳng và xe quay đầu được tách ra nên nhìn đỡ lộn xộn hơn. Tuy nhiên, khu vực này xe rất đông, nhất là những lúc cao điểm. Phải theo dõi thêm một thời gian mới biết cách làm này có thực sự giảm kẹt xe hay không", anh Minh nói.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân di chuyển để tránh xung đột dòng xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Trần Hoài Thi Thư (28 tuổi) cũng cho rằng việc phân chia dòng xe bằng hàng rào di động cần được đánh giá qua nhiều thời điểm khác nhau, đặc biệt khi lượng xe từ cầu vượt Lăng Cha Cả và các hướng đường cùng đổ về.

"Chiều nay tôi thấy xe đi có trật tự hơn. Nếu những ngày tới, nhất là giờ cao điểm, xe vẫn thoát đều thì mới thấy rõ hiệu quả. Tôi mong giao thông qua khu cửa ngõ sân bay sẽ bớt ùn ứ", chị Thư chia sẻ.

Việc dùng hàng rào di động tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp điều chỉnh tổ chức giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất nhằm hạn chế ùn tắc.



Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất phương án điều chỉnh giao thông tại nhiều vị trí, với thời gian thực hiện từ ngày 30.10.2026.

Hàng rào di động được kéo ra vào những khung giờ xe đông ẢNH: NHẬT THỊNH

Lượng xe từ cầu vượt Lăng Cha Cả đổ về giao lộ chật kín ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất dự báo càng thêm áp lực giao thông vào dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại tăng cao ẢNH: NHẬT THỊNH

Riêng tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, phương án được thống nhất là bổ sung hai vạch sơn mũi tên rẽ trái tại điểm rẽ trái, đồng thời giữ nguyên tiểu đảo hiện hữu.

Tại vòng xoay Lăng Cha Cả, cơ quan chức năng giữ nguyên tiểu đảo trên đường Cộng Hòa trước vòng xoay, bổ sung một trụ đèn tín hiệu giao thông bên phải đường Cộng Hòa.

Một số tuyến đường lân cận cũng được điều chỉnh, trong đó có phương án cấm ô tô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ; giữ nguyên quy định cấm ô tô từ 6 - 22 giờ trên đoạn đường Phạm Văn Hai từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hoàng Văn Thụ.