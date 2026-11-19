Tại họp báo chiều 19.11, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết qua công tác theo dõi, rà soát, toàn thành phố có gần 30 điểm, khu vực có tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ ùn tắc.



Các điểm này tập trung tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8; cửa ngõ phía đông, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, khu vực cảng Cát Lái; các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 13, khu vực Hàng Xanh và các trục đường kết nối trung tâm thành phố.

Đường Cộng Hòa nằm trong nhóm khu vực có tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ ùn tắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguy cơ ùn tắc giao thông gia tăng dịp cuối năm

Theo CSGT, những tháng cuối năm 2026, tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM tiếp tục chịu áp lực lớn do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cao.

Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang triển khai thi công, làm thu hẹp mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của phương tiện, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, áp lực giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là tại các cửa ngõ thành phố, khu vực sân bay, bến xe, các tuyến kết nối khu công nghiệp, cảng hàng hóa.

Đáng chú ý, việc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), đồng thời chuẩn bị triển khai các tuyến đường sắt đô thị mới như tuyến metro số 1 nối dài từ Suối Tiên đến khu vực Bình Dương, metro số 2 kết nối khu vực Thủ Dầu Một với trung tâm thành phố và metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến sẽ tạo thêm áp lực đối với công tác tổ chức giao thông tại các khu vực có công trình thi công.

Đường Trường Chinh rào chắn thi công metro, người dân lưu thông khó khăn ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt, tại những vị trí thi công nhà ga, nút giao và các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nguy cơ ùn ứ cục bộ có thể gia tăng khi phạm vi rào chắn được mở rộng hoặc triển khai đồng thời nhiều hạng mục.

CSGT đã xử lý hơn 1.200 điểm bất cập về tổ chức giao thông

Phòng CSGT đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thường xuyên khảo sát, đánh giá tình hình giao thông, kịp thời kiến nghị điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu, phân làn, bổ sung biển báo và khắc phục các bất cập về hạ tầng giao thông.

Qua đó, các đơn vị đã phối hợp xử lý hơn 1.200 bất cập về tổ chức giao thông, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Đối với các tuyến đường đang thi công, đặc biệt là tuyến metro số 2, Phòng CSGT tập trung bố trí lực lượng điều tiết tại các vị trí rào chắn, nút giao có lưu lượng phương tiện lớn; chủ động phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các tuyến thay thế. Đồng thời, phối hợp rà soát, kiến nghị điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, phạm vi rào chắn và phương án phân làn phù hợp với từng giai đoạn thi công.

Đối với các tuyến metro và công trình hạ tầng trọng điểm dự kiến triển khai trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đánh giá tác động giao thông ngay từ giai đoạn chuẩn bị thi công, xây dựng phương án phân luồng tổng thể.

Qua đó, CSGT bảo đảm sự kết nối giữa các tuyến đường, không để việc thi công đồng loạt làm phát sinh các điểm nghẽn giao thông mới. Đồng thời, CSGT kiến nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công bố trí tiến độ và phạm vi rào chắn hợp lý, hạn chế ùn tắc giao thông trong các khung giờ cao điểm.