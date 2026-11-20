Mới đây, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã thông tin về tình trạng nhiều người đi xe máy vào làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ, đặc biệt trong giờ cao điểm buổi sáng.

Theo Phòng CSGT, hành vi này vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển giao thông xanh của thành phố và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, đe dọa an toàn của người đi xe đạp.

Vì sao xe máy nối đuôi nhau vào làn xe đạp ở đường Mai Chí Thọ?

Phòng CSGT cho biết, tình trạng xe máy đi vào làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ xuất phát từ cả áp lực giao thông gia tăng và ý thức chấp hành của một bộ phận người đi đường.

Cụ thể, khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM đang đồng loạt triển khai nhiều công trình như sửa chữa cầu Phú Mỹ, thi công nút giao Mỹ Thủy. Đặc biệt, tuyến Lương Định Của - Trần Não đang đóng đường để phục vụ thi công.

CSGT Cát Lái sẽ tăng cường phạt nguội xe máy đi vào làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ ẢNH: DIỆU MI

Việc rào chắn, hạn chế lưu thông tại các tuyến đường kết nối khiến lượng lớn phương tiện phải chuyển hướng, dồn về đường Mai Chí Thọ trong cùng khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, khu vực còn có hơn 3.000 công nhân tham gia thi công công trình khu hành chính mới TP.HCM.

Theo CSGT, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, vượt khả năng đáp ứng tức thời của mặt đường, gây áp lực lớn và ùn ứ tại các nút giao trên tuyến Mai Chí Thọ.

Tuy nhiên, Phòng CSGT khẳng định, dù chia sẻ với những khó khăn của người dân khi nhiều công trình đang thi công, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng lấn làn.

Thực tế, hệ thống biển báo, vạch sơn phân chia làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ đã được lắp đặt đầy đủ, rõ ràng. Thế nhưng, khi gặp dòng xe di chuyển chậm, một số người đi xe máy vẫn nóng ruột, thiếu kiên nhẫn nên cố tình lấn sang làn xe đạp để đi nhanh hơn.

CSGT phạt nguội, không để "đông xe thì lấn làn"

Trước tình trạng trên, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT Cát Lái tăng cường lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông, đồng thời kiểm tra và xử lý các trường hợp xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Thông qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp và trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, CSGT đã lập biên bản xử lý trực tiếp 142 trường hợp, với số tiền thu phạt 101,6 triệu đồng.

Nhiều trường hợp bị CSGT trực tiếp phát hiện đã yêu cầu dừng xe lập biên bản ẢNH: DIỆU MI

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã gửi thông báo phạt nguội đối với 385 trường hợp điều khiển xe máy đi vào làn xe đạp, vi phạm quy định về phần đường, làn đường.

Bên cạnh xử phạt, CSGT làm nhiệm vụ tại các chốt cũng trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn người dân chấp hành quy định khi lưu thông.

Thời gian tới, Đội CSGT Cát Lái tiếp tục bố trí lực lượng từ sớm tại các nút giao An Phú, Đồng Văn Cống, Nguyễn Cơ Thạch và những điểm phân luồng liên quan đến khu vực sửa chữa cầu Phú Mỹ, nút giao Mỹ Thủy, tuyến Lương Định Của - Trần Não.

CSGT cũng sẽ duy trì tuần tra cơ động, bố trí tổ ghi hình tại những đoạn thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy lấn làn xe đạp trong giờ cao điểm sáng. Việc xử lý trực tiếp kết hợp phạt nguội nhằm ngăn chặn vi phạm, không để hình thành thói quen "đông xe thì lấn làn".

Phòng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý giao thông và chủ đầu tư các công trình đang thi công để rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. Với những hạng mục đã hoàn thành, CSGT sẽ kiến nghị thu gọn rào chắn, sớm trả lại mặt đường để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Trên đường Mai Chí Thọ, lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra, bổ sung biển báo, vạch sơn phản quang và cọc tiêu phân tách làn xe đạp, giúp người đi đường dễ nhận biết, tránh đi sai làn.

Đồng thời, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp với báo chí, chính quyền địa phương cập nhật tình hình giao thông, hướng dẫn các tuyến đường thay thế để người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm áp lực cho đường Mai Chí Thọ.