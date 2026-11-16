Phạt nguội 2.900 trường hợp trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong: Lỗi gì nhiều nhất?

Ngày 16.11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết từ ngày 15.10 đến 14.11.2026, trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, đơn vị kiểm soát hơn 10.000 phương tiện, phát hiện 4.599 trường hợp vi phạm giao thông, với tổng số tiền phạt ước tính hơn 16 tỉ đồng.

Trong đó, có gần 2.900 trường hợp được gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện để xử lý phạt nguội, chiếm hơn 62% tổng số trường hợp vi phạm được phát hiện. Số tiền phạt ước tính đối với nhóm này lên đến hơn 11,8 tỉ đồng.

Gần 1.700 trường hợp bị thông báo phạt nguội vì chạy quá tốc độ

Theo thống kê, chạy quá tốc độ là hành vi vi phạm phổ biến nhất trong nhóm được gửi thông báo phạt nguội trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong.

Chỉ trong 1 tháng, CSGT ghi nhận 1.699 trường hợp vi phạm tốc độ, chiếm gần 60% số trường hợp được gửi thông báo đến chủ phương tiện.

CSGT ghi hình phạt nguội trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong ẢNH: DIỆU MI

Trong đó, ô tô con chiếm nhiều nhất với 721 trường hợp, tiếp đến là xe container, xe tải và xe khách. Tổng số tiền phạt ước tính đối với lỗi chạy quá tốc độ là hơn 3,9 tỉ đồng.

Ngoài tốc độ, một hành vi khác cũng được phát hiện khá nhiều là không tuân thủ quy định khi ra, vào đường cao tốc.

Cụ thể, CSGT ghi nhận 648 trường hợp vi phạm, tất cả đều là ô tô con, với số tiền phạt ước tính hơn 3,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hành vi dừng, đỗ xe trên cao tốc cũng xuất hiện trong danh sách các lỗi được gửi thông báo phạt nguội, với 263 trường hợp.

Dù số trường hợp không nhiều bằng lỗi tốc độ, tổng số tiền phạt ước tính đối với hành vi dừng, đỗ xe trên cao tốc lên đến hơn 3,4 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, CSGT phát hiện 244 trường hợp chuyển làn đường không đúng quy định, phần lớn là ô tô con, với số tiền phạt ước tính hơn 1,2 tỉ đồng.

Tính chung các trường hợp được gửi thông báo phạt nguội, ô tô con chiếm nhiều nhất với 1.703 trường hợp, tiếp đến là xe container, xe tải và xe khách.

Vi phạm trên cao tốc tăng so với tháng trước

Bên cạnh các trường hợp được gửi thông báo phạt nguội, lực lượng CSGT còn trực tiếp lập biên bản 1.745 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt ước tính hơn 4,2 tỉ đồng. Trong quá trình xử lý, CSGT đã trừ điểm giấy phép lái xe đối với 413 trường hợp và tạm giữ 14 phương tiện.

Trong 1 tháng có đến gần 2.900 trường hợp bị phạt nguội trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong ẢNH: NHẬT THỊNH

So với tháng liền kề trước đó, số trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong tăng 435 trường hợp, từ 4.164 lên 4.599 trường hợp. Tổng số tiền phạt ước tính cũng tăng hơn 1 tỉ đồng, từ gần 15 tỉ đồng lên hơn 16 tỉ đồng.

Qua kết quả tuần tra, kiểm soát và gửi thông báo phạt nguội, các lỗi liên quan đến tốc độ, ra vào cao tốc, chuyển làn và dừng, đỗ xe tiếp tục được ghi nhận trên tuyến đường này.

Đây là những hành vi tài xế cần đặc biệt lưu ý khi lưu thông trên cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, đòi hỏi người lái xe phải tuân thủ quy định để bảo đảm an toàn giao thông.