Đừng quên bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ

Như Thanh Niên đã thông tin, sự việc một nữ ca sĩ dùng từ ngữ nặng nề, gay gắt khi đáp trả bình luận của khán giả trên mạng xã hội đang gây xôn xao. Câu chuyện trở nên căng thẳng khi nữ ca sĩ có những phát ngôn gây tranh cãi. Khán giả ngay lập tức phản ứng, chia thành 2 phe cảm thông và phê phán.

Nhiều khán giả nhận xét dù bị công kích, người nghệ sĩ vẫn cần giữ sự kiềm chế và chuẩn mực nhất định khi phát ngôn trên mạng xã hội. Cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với nữ ca sĩ, cho rằng nghệ sĩ cũng là con người, có quyền phản ứng trước những lời xúc phạm, vu khống ác ý.

Các nghệ sĩ cần gìn giữ hình ảnh chuẩn mực, lan tỏa cách ứng xử đẹp trong đời thường lẫn trên mạng xã hội Ảnh: Tiến Đạt

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin liên quan đến những ồn ào nói trên, đang phối hợp với các phòng ban chức năng để xem xét giải quyết, sẽ thông tin kết quả đến các cơ quan truyền thông trong thời gian sớm nhất.

Trách nhiệm chung

Trước câu chuyện tưởng rằng chỉ dừng ở "văn hóa ứng xử", nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên nhấn mạnh những tranh luận trái chiều này đặt ra câu hỏi rất cấp thiết về "ranh giới ứng xử của nghệ sĩ trên không gian mạng, cũng như trách nhiệm pháp lý của cả người nổi tiếng lẫn người dùng mạng xã hội khi các phát ngôn vượt quá giới hạn cho phép".

BĐ Thuy Lan Le cho biết mình cảm thấy bối rối khi một "tài khoản nghệ sĩ chính chủ" công khai những phản hồi có tính miệt thị với khán giả: "Đó là những phát ngôn lệch chuẩn, trả lời ngay dưới những nhận xét cũng lệch chuẩn. Điều này khiến mọi thứ trở thành mớ bòng bong khó cứu vãn. Tôi nghĩ dù thế nào cũng phải phạt thật nặng với những phát ngôn lệch chuẩn".

Cũng trong tâm trạng bối rối tương tự, BĐ Hoang Luu Linh cho biết mình rất cảm thông trước những bức xúc cá nhân của nữ ca sĩ, nhưng hoàn toàn không đồng tình với hành động đáp trả tiêu cực bằng những lời lẽ miệt thị: "Người ta vẫn nói trước khi nhấn phím enter hãy dành một giây để suy nghĩ mình đang ở đâu và làm gì". Tán thành, BĐ Tuan Nguyen gửi gắm: "Cô ấy đã có thể chọn bỏ qua những công kích cá nhân cố ý, để chứng minh sự trưởng thành hoàn toàn và tư cách vượt trội. Tiếc là…".

Đa số BĐ nhấn mạnh cả nghệ sĩ và khán giả cần ý thức về trách nhiệm chung trong việc xây dựng, giữ gìn những chuẩn mực đạo đức, văn hóa, đặc biệt trên không gian mạng.

Tỉnh táo để giữ hình ảnh đúng mực

Không ít BĐ nhắc tới những nghệ sĩ gạo cội luôn đủ tỉnh táo để giữ hình ảnh đúng mực trong mọi hoàn cảnh. Nhiều BĐ nhận xét trong bối cảnh không gian mạng ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống như hiện nay, sự tỉnh táo ấy càng trở nên cấp thiết. "Đừng nghĩ không nhìn thấy mặt nhau trên mạng thì muốn miệt thị, muốn lộng ngôn thế nào cũng được. Đã có luật để điều chỉnh hành vi này". BĐ Huan nhắc nhở.

BĐ Vân Nguyễn nêu: "Nhớ và thương các nghệ sĩ lớn tuổi lúc xưa lắm. Đến giờ những hành động và lời nói của họ vẫn rất tôn trọng khán giả. Với họ khán giả là số một. Giờ thì một số nghệ sĩ trẻ lại thiếu đi sự tôn trọng khán giả".

BĐ Trường Lưu lưu ý: "Tôi nhớ là chúng ta có hẳn một bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ban hành từ lâu. Trong đó nêu rõ trách nhiệm của các nghệ sĩ là lan tỏa cái đẹp, tôn trọng công chúng, ứng xử văn minh, không dùng ngôn từ phản cảm, có trách nhiệm xã hội, đặc biệt trên mạng xã hội. Đừng bỏ quên bộ quy tắc ứng xử ấy".

Tán thành, BĐ Minh Nghĩa nhận xét thêm: "Chính vì đã có bộ quy tắc ứng xử nên các cơ quan quản lý cần nhanh chóng phát hiện, can thiệp, xử lý ngay những hành vi lệch chuẩn của cả nghệ sĩ lẫn cộng đồng khán giả. Càng làm nghiêm túc vấn đề này, càng giữ trong sạch cho môi trường biểu diễn".