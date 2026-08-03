Đừng vội bỏ cơm nếu muốn giảm cân, đây mới là điều quan trọng

Nghiên cứu đăng trên Journal of Nutrition and Food Science cho thấy hiệu quả giảm cân phụ thuộc vào tổng lượng calo, lượng thực phẩm tiêu thụ và chế độ ăn tổng thể.

Vì vậy, chỉ bỏ cơm khỏi bữa ăn chưa chắc giúp giảm cân nếu các thói quen ăn uống khác vẫn không thay đổi, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Ăn cơm có làm tăng cân không?

Cơm là nguồn carbohydrate phức hợp. Bản thân cơm không phải nguyên nhân trực tiếp gây tăng cân. Vấn đề nằm ở việc ăn quá nhiều cơm, khiến cơ thể nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu.

Cân bằng dinh dưỡng và duy trì thói quen ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể giảm cân mà không cần loại bỏ cơm khỏi thực đơn Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Nghiên cứu đăng trên Asian Journal of Nutrition and Food Science cho thấy kiểm soát khẩu phần cơm trắng là cách hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Cơm trắng nấu chín chứa khoảng 130 calo trong 100 g. Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia Ấn Độ (NIN), nam giới nặng 65 kg cần khoảng 2.110 calo mỗi ngày để duy trì cân nặng, trong khi nữ giới cùng cân nặng cần khoảng 1.660 calo. Người vận động nhiều có thể cần khoảng 3.470 calo mỗi ngày đối với nam và 3.000 calo đối với nữ.

Ăn cơm mỗi ngày vẫn giảm cân được

Người duy trì mức calo nạp vào thấp hơn lượng calo tiêu hao vẫn có thể giảm cân. Trong chế độ ăn này, cơm vẫn có thể xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày.

Không có thực phẩm nào tự gây tăng cân. Tăng cân là kết quả của việc dư thừa năng lượng trong thời gian dài.

Nên ăn bao nhiêu cơm khi giảm cân?

Theo nghiên cứu đăng trên Asian Journal of Food Science, người muốn giảm cân có thể ăn từ nửa chén đến một chén cơm trắng nấu chín trong mỗi bữa.

Để bữa ăn cân đối hơn, nên kết hợp cơm với thực phẩm giàu protein và nhiều rau.

Cách ăn cơm hỗ trợ giảm cân

Bạn có thể áp dụng cách chia khẩu phần đơn giản. 1/2 đĩa là rau, 1/4 là thực phẩm giàu protein và 1/4 còn lại là cơm.

Protein có thể đến từ đậu lăng, đậu đỏ, đậu gà, cá, trứng hoặc thịt gà. Cách kết hợp này giúp bữa ăn cân bằng và dễ duy trì lâu dài.

Những sai lầm khiến giảm cân không hiệu quả

Ăn quá nhiều cơm trong một bữa sẽ làm tổng lượng calo vượt nhu cầu của cơ thể.

Ăn cơm cùng các món chiên rán cũng làm lượng năng lượng tăng lên đáng kể. Bữa ăn thiếu protein hoặc uống nhiều nước ngọt có đường cũng khiến việc kiểm soát cân nặng kém hiệu quả.

Ăn thêm nhiều lần trong cùng một bữa cũng dễ dẫn đến dư thừa năng lượng.

Mẹo giảm cân mà không cần bỏ cơm

Muốn giảm cân nhưng vẫn ăn cơm mỗi ngày, bạn cần kiểm soát tổng lượng calo nạp vào cơ thể.

Đồng thời, hãy tăng lượng protein, duy trì vận động và ăn nhiều rau. Bên cạnh đó, nên hạn chế thực phẩm siêu chế biến.

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Khi kiểm soát tốt khẩu phần, cân bằng dinh dưỡng và duy trì thói quen ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể giảm cân mà không cần loại bỏ cơm khỏi thực đơn.