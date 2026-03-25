Dừng xe ngủ trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu đồng

Quế Hà
Quế Hà
25/03/2026 15:29 GMT+7

Tài xế dừng xe trên làn khẩn cấp của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để ngủ, không bật đèn cảnh báo. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vi phạm hàng loạt quy định, từ không đăng kiểm đến không bảo hiểm.

Ngày 25.3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện liên quan đến nhiều lỗi vi phạm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, vào tối ngày 24.3, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện ô tô biển số 51H-389.xx dừng tại làn dừng khẩn cấp Km144+400 nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế đang ngủ trong xe nhưng không bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

CSGT phát hiện phương tiện dừng trên cao tốc ở làn đường khẩn cấp, không có đèn cảnh báo, tài xế đang ngủ trong xe

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên Đ.Q.P (38 tuổi, ở Đồng Nai).

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; đồng thời không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế về lỗi không bật đèn khẩn cấp khi buộc phải dừng xe trên cao tốc. Với lỗi này, tài xế bị phạt 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, người này còn bị xử phạt thêm các lỗi liên quan đến việc điều khiển phương tiện không đủ giấy tờ theo quy định.

Tổng mức phạt đối với tài xế là 21 triệu đồng. Phương tiện vi phạm bị tạm giữ trong 7 ngày.

Cảnh sát giao thông niêm phong xe trên cao tốc để tạm giữ 7 ngày theo quy định

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH đầu tư L.O, lực lượng chức năng cũng lập biên bản vi phạm hành chính với 2 hành vi: đưa xe không có giấy đăng ký tham gia giao thông (phạt 34 triệu đồng) và đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường (phạt 22 triệu đồng).

Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện lên tới 77 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi tham gia lưu thông trên các tuyến cao tốc, người lái xe phải tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn, không dừng, đỗ xe để ngủ. Trong trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng xe, tài xế phải bật đèn cảnh báo và thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tin liên quan

Phạt nặng xe giường nằm nhồi nhét khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Phạt nặng xe giường nằm nhồi nhét khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xe khách giường nằm chở vượt 8 người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt tài xế 12 triệu đồng, chủ xe 48 triệu đồng theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Cao tốc dừng xe trên cao tốc Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngủ trên cao tốc Cảnh sát giao thông
Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
