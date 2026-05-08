Dương Cầm làm concert để 'kéo' 3 thế hệ cùng nghe nhạc

Đứt gãy kết nối gia đình - vấn đề toàn cầu

Làm thế nào để dung hòa thẩm mỹ âm nhạc là điều nhạc sĩ Dương Cầm muốn thực hiện qua chuỗi concert 8 chương trình Phòng khách 3 thế hệ. Điều đó chắc chắn không dễ. Nhưng đây là cách Dương Cầm nghĩ ra từ cách đây 3 năm để xóa nhòa khoảng cách thưởng thức giữa các thế hệ trong một gia đình, để họ có thể cùng ngồi với nhau thưởng thức âm nhạc. "Từ bao giờ chúng ta sống cùng mái nhà nhưng lại ngày càng xa nhau? Ngày trước, phòng khách là nơi cả gia đình quây quần...", nhạc sĩ nhớ lại.

Nhạc sĩ Dương Cầm sẽ đưa âm nhạc trở về phòng khách để tạo những cuộc đoàn viên ẢNH: THANH LAN

Trong Phòng khách 3 thế hệ, vì thế, sẽ có bài hát được hát theo cách của những thế hệ khác nhau. Ở đó, nghệ sĩ không chỉ hát bài hát của mình, theo cách của thế hệ mình mà còn phải bước vào thế giới của một ca khúc khác, một thế hệ khác. Từ sự tìm kiếm dung hòa đó, khao khát gắn kết xuất hiện. Từng làm giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình, bản phối đa dạng cũng là ưu thế của nhạc sĩ trong chuỗi concert này.

Kết nối đa thế hệ bằng âm nhạc cũng là điều kéo đạo diễn Xuân Trường đến với chương trình của Dương Cầm. "Nghe ý tưởng của Dương Cầm, tôi thấy đó cũng là vấn đề chung hiện nay: làm sao để kết nối gia đình. Vì thế tôi nhận lời", đạo diễn nói.

Vị đạo diễn còn chia sẻ, ngay trong chương trình đầu tiên sẽ có một bài hát của Dương Cầm mà khi nghe cả hai anh em đã khóc. Đó là câu chuyện của du học, một trào lưu lan rộng ở Việt Nam, và không phải du học sinh nào, gia đình du học sinh nào cũng ổn thỏa với lựa chọn này.

Lời hứa của Dương Cầm

Bắt tay nhau cùng Phòng khách 3 thế hệ, cả hai đều có những lời hứa nghề nghiêm ngặt. Với đạo diễn Xuân Trường, đó là việc sẽ không sử dụng màn hình LED. Về phần mình, Dương Cầm khẳng định: "Tôi chỉ chọn những người hát live được. Chương trình 100% hát live,". Thêm vào đó, với xu hướng của người trẻ "cứ có các Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi là đến xem", nhạc sĩ cũng chia sẻ "số nào cũng sẽ có anh trai".

Ba thế hệ âm nhạc của gia đình nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Trương Anh Quân - Trương Mỹ Anh ẢNH: THANH LAN

Nhạc sĩ Anh Quân cho rằng Phòng khách 3 thế hệ sẽ là nơi âm nhạc thật sự cất tiếng. "Chúng ta đã có những chương trình có nhiều xảo thuật rồi, chúng ta cần chương trình thật hơn", tác giả Hương ngọc lan chia sẻ. Dù chưa tiết lộ cụ thể, nhiều khả năng gia đình nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Anh Quân, Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh cũng xuất hiện trong chuỗi chương trình. Đây đều là những nghệ sĩ đã khẳng định tên tuổi, đại diện cho 3 thế hệ để lại dấu ấn đậm nét trong đời sống nhạc Việt.

Concert đầu tiên của chuỗi chương trình sẽ diễn ra ngày 14.6 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. "Nhạc sĩ Đức Huy vẫn nổi tiếng với những bài hát 'tán gái', nên cứ xem như ông sẽ truyền lại điều đó cho Bùi Công Nam đi", nhạc sĩ Dương Cầm nói vui. Cả 4 nghệ sĩ, theo anh, đều có lượng khán giả riêng, trong đó Bùi Công Nam là gương mặt có tệp người hâm mộ trải rộng ở nhiều độ tuổi.