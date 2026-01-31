Đường hoa 5 tỉ đồng tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất có gì?

Sáng 31.1, tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty Menas chính thức khai mạc đường hoa Xuân Menas lần thứ 5, đánh dấu cột mốc nửa thập kỷ hình thành và phát triển không gian văn hóa thường niên phục vụ cộng đồng.

Với mức đầu tư gần 5 tỉ đồng, đường hoa được bố trí trong khuôn viên Menas Mall, kéo dài từ đường Trường Sơn đến Hồng Hà. Theo ban tổ chức, đây là đường hoa có quy mô lớn nhất khu vực phía bắc TP.HCM, đồng thời cũng là đường hoa có thời gian hoạt động dài nhất thành phố, mở cửa từ 31.1 đến 23.2.2026. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công trình này dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách tham quan, thưởng lãm.

Đường hoa xuân tại P. Tân Sơn Hòa khai mạc sáng 31.1, trở thành đường hoa có thời gian hoạt động và đón khách lâu nhất năm nay ẢNH: LÊ NAM

Lấy chủ đề "Vũ khúc Xuân Bính Ngọ - Kỷ nguyên vươn mình", đường hoa năm nay tái hiện hành trình văn hóa Việt Nam qua ba miền Bắc - Trung - Nam. Điểm nhấn trung tâm là hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời, biểu trưng cho tinh thần quật cường và khát vọng vươn tầm của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Trong không gian mang đậm chất di sản, du khách có thể bắt gặp hình ảnh nhà sàn Tây Bắc bên ruộng bậc thang, làng hương miền Trung rực rỡ sắc màu, hay bến thuyền Hồ Sen thanh khiết, đặc trưng vùng Nam bộ. Sự sắp đặt có chủ ý này tạo nên sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang đến một điểm đến thưởng lãm nghệ thuật cho người dân thành phố và du khách quốc tế ngay tại cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước.

Điểm nhấn trung tâm là hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời ẢNH: LÊ NAM

Vũ khúc ba miền tại cửa ngõ sân bay ẢNH: LÊ NAM

Sự kiện khai mạc đường hoa thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân thành phố ẢNH: LÊ NAM

Nhiều gia đình đưa con em tới tham quan, chụp ảnh tại đường hoa dịp cuối tuần ẢNH: LÊ NAM

Người dân, du khách xúng xính áo dài chụp ảnh tại đường hoa năm nay ẢNH: LÊ NAM

Không thể thiếu không gian ông đồ cho chữ đầu xuân ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, không khí đón xuân còn lan tỏa đến Làng Ẩm thực Yum Food Village (tầng 5 Menas Mall) với các chương trình trải nghiệm ẩm thực dành cho gia đình. Song song đó, Menas Mall cùng siêu thị Mena Gourmet triển khai sự kiện Mena Sale, quy tụ gần 200 nhãn hàng thuộc các lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, phụ kiện, vali, giày dép và hàng tiêu dùng gia dụng, với mức giảm giá lên đến 80%, đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của người dân.

Xuất hiện những robot thú cưng có thể tạo dáng, chuyển động, chạy nhảy cùng người dân và du khách ẢNH: LÊ NAM

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty Menas, cho biết năm nay đường hoa được triển khai gắn với chủ đề "phường hạnh phúc" tại phường Tân Sơn Hòa, với định hướng tạo nên không gian tươi vui, rực rỡ, an lành và hạnh phúc cho cộng đồng.

"Với đường hoa năm nay, mục tiêu chính của chúng tôi là phục vụ ý nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, Menas cũng đồng hành cùng UBND TP.HCM triển khai chương trình bán hàng cuối năm nhằm kích cầu tiêu dùng, góp phần tạo thêm sinh khí cho khu vực cửa ngõ thành phố trong dịp tết", ông Quý chia sẻ.

Phường Tân Sơn Hòa hướng tới mô hình "phường hạnh phúc" ẢNH: LÊ NAM

Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Sơn Hòa, đường hoa Xuân Menas là một trong những công trình mà địa phương đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, bên cạnh việc khai mạc đường hoa, phường Tân Sơn Hòa còn tiếp nhận thêm công trình tiểu cảnh Xuân tại Công viên Hoàng Văn Thụ, góp phần mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân.

"Xây dựng 'phường hạnh phúc' là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và đặc biệt là sự đồng hành trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp", bà Ngọc nhấn mạnh.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, đối với ngành du lịch TP.HCM, các đường hoa xuân ngày càng được xem như một sản phẩm du lịch trong dịp năm mới, nhất là khi được tổ chức tại những vị trí rất đặc biệt, điển hình như khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: LÊ NAM

Trước đó, vào dịp Giáng sinh 2025, tại không gian này, phường Tân Sơn Hòa và Menas Việt Nam đã tổ chức thắp sáng cây thông Noel, xác định đây là 'trạm nạp hạnh phúc' cho cộng đồng. Việc tiếp tục khai mạc đường hoa Xuân và đón nhận thêm các công trình cảnh quan trong năm 2026 được xem là bước tiếp nối cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp, hướng đến phát triển đô thị bền vững.