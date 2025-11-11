Đường lòng chảo ngập nước, đi lại khó khăn

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập úng cục bộ sau những cơn mưa, nước đọng thành vũng từ trong lề ra đến gần giữa đường, nhiều ngày sau mới rút. Khi ngang qua vũng nước, nhiều người điều khiển phương tiện không giảm tốc độ mà phóng vù qua, hậu quả là nước bẩn bắn tung tóe vào người đi gần đó. Tình trạng này diễn ra thường xuyên, gây khó chịu, bức xúc với nhiều người.

Mặt đường Phan Thị Út (P.Tân Mỹ) đọng nước, gây khó khăn cho người đi lại ẢNH: NGỌC QUỲNH

Mặt đường Võ Trần Chí (P.Tân Tạo) bị lún sâu ứ đọng nước ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, mặt đường Võ Trần Chí, P.Tân Tạo (trước đây thuộc P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân), TP.HCM, cũng bị lún sâu ở 2 bên làn dành cho xe máy đoạn bên hông cầu Kinh, khi trời mưa nước đọng lênh láng nhiều ngày sau mới rút, khiến người đi xe máy phải chạy lấn vào làn đường ô tô để tránh, dễ xảy ra tai nạn. Mặt đường ở đoạn này bị hư hỏng đã lâu, nhưng không thấy được dặm vá khắc phục. Thấy vũng nước quá sâu không thể qua được, người dân địa phương phải lấy nhánh cây chắn lại. Đáng nói, nhiều người lần đầu qua đây chạy lố vào buộc phải quay đầu rẽ vào làn ô tô hoặc tìm đường khác để đi.

Đề nghị cơ quan chức năng có hướng khắc phục, sửa chữa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để đảm bảo an toàn cho người qua lại.