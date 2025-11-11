Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường lòng chảo ngập nước, đi lại khó khăn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
11/11/2025 08:01 GMT+7

Mỗi lần đi qua đường Phan Thị Út, đoạn bên hông cầu Phú Mỹ, P.Tân Mỹ (trước đây thuộc P.Tân Phú, Q.7), TP.HCM, nhiều người rất bất an bởi mặt đường bị lún một đoạn, tạo thành lòng chảo, trời mưa đọng nước.

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập úng cục bộ sau những cơn mưa, nước đọng thành vũng từ trong lề ra đến gần giữa đường, nhiều ngày sau mới rút. Khi ngang qua vũng nước, nhiều người điều khiển phương tiện không giảm tốc độ mà phóng vù qua, hậu quả là nước bẩn bắn tung tóe vào người đi gần đó. Tình trạng này diễn ra thường xuyên, gây khó chịu, bức xúc với nhiều người.

Bạn đọc viết: Đường lòng chảo ngập nước, đi lại khó khăn - Ảnh 1.

Mặt đường Phan Thị Út (P.Tân Mỹ) đọng nước, gây khó khăn cho người đi lại

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Bạn đọc viết: Đường lòng chảo ngập nước, đi lại khó khăn - Ảnh 2.

Mặt đường Võ Trần Chí (P.Tân Tạo) bị lún sâu ứ đọng nước

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, mặt đường Võ Trần Chí, P.Tân Tạo (trước đây thuộc P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân), TP.HCM, cũng bị lún sâu ở 2 bên làn dành cho xe máy đoạn bên hông cầu Kinh, khi trời mưa nước đọng lênh láng nhiều ngày sau mới rút, khiến người đi xe máy phải chạy lấn vào làn đường ô tô để tránh, dễ xảy ra tai nạn. Mặt đường ở đoạn này bị hư hỏng đã lâu, nhưng không thấy được dặm vá khắc phục. Thấy vũng nước quá sâu không thể qua được, người dân địa phương phải lấy nhánh cây chắn lại. Đáng nói, nhiều người lần đầu qua đây chạy lố vào buộc phải quay đầu rẽ vào làn ô tô hoặc tìm đường khác để đi.

Đề nghị cơ quan chức năng có hướng khắc phục, sửa chữa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để đảm bảo an toàn cho người qua lại. 

