Đường ngập nước, nguy cơ xảy ra tai nạn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
20/10/2025 14:23 GMT+7

Mỗi lần đi qua đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn dưới gầm cầu vượt cao tốc gần vòng xoay Phú Hữu, P.Long Trường (trước đây thuộc P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức), TP.HCM, nhiều người bất an bởi phía làn đường xe 2 bánh bị lún một đoạn, tạo thành lòng chảo, trời mưa là đọng nước (ảnh 1).

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập úng cục bộ sau những cơn mưa, nước đọng thành vũng từ trong lề ra đến gần giữa đường, nhiều ngày sau mới rút khiến người chạy xe máy phải lấn ra giữa lòng đường, rất nguy hiểm. Chưa kể khu vực này có điểm dừng xe buýt, mỗi khi xe muốn dừng không thể tấp vào lề đường để khách xuống.

Đường ngập nước, nguy cơ xảy ra tai nạn - Ảnh 1.

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đường ngập nước, nguy cơ xảy ra tai nạn - Ảnh 2.

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, mặt đường trước nhà số 100 Nguyễn Thị Tư, P.Long Trường (trước đây thuộc P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức), TP.HCM, cũng bị lún sâu ở khúc cua, trời mưa nước đọng nhiều ngày sau mới rút, khiến người chạy xe máy phải lấn vào làn ô tô để tránh, dễ xảy ra tai nạn. Đáng nói, trên đoạn đường này có rất nhiều xe tải, container lưu thông (ảnh 2) nhưng không hề giảm tốc độ mà chạy rất nhanh qua, khiến nước bẩn bắn tung tóe vào người đi xe máy.

Đề nghị cơ quan chức năng có hướng khắc phục và sửa chữa, nâng cấp đường.

