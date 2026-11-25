Theo phản ánh của người dân, tình trạng đường Nguyễn Văn Quỳ, đoạn qua giao lộ Đào Trí (phường Phú Thuận, TP.HCM) hư hỏng, xuống cấp đã kéo dài nhiều tháng nay. Mặt đường xuất hiện ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, vào những ngày triều cường dâng cao, mặt đường ngập sâu, biến các hố trũng thành "bẫy" ngầm dưới nước khiến nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là học sinh và người ở nơi khác đến, bị sụp hố té ngã do không nhìn thấy.

Đường Nguyễn Văn Quỳ qua giao lộ Đào Trí xuống cấp, người dân khổ sở vì ổ gà và bụi mù ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực này cho thấy mặt đường bong tróc, lồi lõm, ngổn ngang đất đá. Dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ xuất hiện hàng loạt ổ gà lớn, nhỏ. Mỗi khi xe tải trọng lớn chạy qua, tiếng động vang lên, bụi đất cuốn theo mù mịt, xộc thẳng vào nhà dân hai bên đường.

Để đối phó, người dân phải liên tục dùng vòi xịt nước và quét dọn trước cửa nhưng chỉ ít phút sau, mặt đường lại phủ kín bụi.

Bức xúc trước tình trạng này, ông Châu Quang Thanh Bình (51 tuổi, ở đường Nguyễn Văn Quỳ) cho biết đường hư hỏng đã nhiều tháng nay khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, nhiều người dân và học sinh đã bị té ngã.

Ổ gà nằm san sát ẢNH: TRẦN KHA



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Đường Nguyễn Văn Quỳ hư hỏng nặng, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì? 00:03:22