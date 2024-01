Đường phố đã rực rỡ đón tết

Phố xá rộn ràng

Sáng nay, như mọi ngày, anh Tấn Hưng (ngụ Q.5, TP.HCM) vẫn đến công ty trên cung đường Nguyễn Chí Thanh quen thuộc, nhưng nhiều đoạn đường như đẹp và rộn ràng hơn với những chậu hoa kiểng tết nhiều màu sắc rực rỡ đang khoe sắc, tỏa hương.

Cúc khổng lồ miền Trung vừa về TP.HCM phục vụ tết Đào Ngọc Thạch

"Tết đã đến thật rồi. Nhanh quá, mới chỉ ngày hôm trước vẫn còn chưa có gì mà sáng nay sắc xuân đã ngập tràn khắp phố phường. Rồi trong những ngày tới hương vị tết sẽ còn tiếp tục gia tăng thêm nhiều lần nữa", anh Hưng hớn hở kể lại với bạn bè đồng nghiệp ở công ty. Hòa chung niềm vui đón xuân, chị Nguyên An (ngụ Q.4) góp lời: Mấy hôm nay đi qua công viên 23.9 (Q.1, TP.HCM) thấy những chậu cúc đại đóa, pha lê to cao quá thân người đẹp rực rỡ thiệt là thích mắt. Năm nào cũng vậy, khi chợ hoa này nhóm họp cũng chính là lúc xuân đã về. Không chỉ có hoa mà cả con đường Nguyễn Thái Học, có nhiều gian hàng kinh doanh đủ loại hàng hóa, quà bánh phục vụ tết và có cả những điểm chụp hình "check in" thường xuyên đông khách.

"Cả khu phố rộn ràng đón xuân khiến tâm trạng mình cũng thấy phấn chấn mỗi khi đi qua. Giờ chỉ muốn xong việc thật nhanh để xuống phố đón xuân, về quê đoàn tụ với gia đình như mọi người", chị An chia sẻ.

Đường phố TP.HCM trang hoàng rực rỡ Nhật Thịnh

Ở nhiều doanh nghiệp thì đây là tuần làm việc cuối cùng trong năm. Chính vì vậy, đa số mọi người tranh thủ hẹn hò họp mặt cuối năm trước khi nghỉ tết. Dù mấy hôm nay trời TP.HCM nắng khá gay gắt nhưng chị Phương Linh cùng hội chị em đồng nghiệp tranh thủ giờ nghỉ trưa diện áo dài để cùng nhau ra Nhà văn hóa Thanh niên (Q.1) chụp ảnh lưu niệm.

"Người ta đã cất công tạo cảnh đẹp, mình phải giành thời đi chụp ảnh để không phụ công họ. Nhiều tuyến đường, góc phố bỗng chốc tươi sáng rực rỡ khiến tâm trạng mình cũng được cải thiện", chị Linh nói vui.

Theo chị Linh, sau một năm vất vả, dù thành công hay thất bại thì tết cũng là thời gian dành cho việc sum họp, vui vẻ bên gia đình, người thân và nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng cho những hành trình dài "hứa hẹn nhiều gian nan" phía trước. Chính vì vậy, năm nào tôi cũng rất thích cùng người thân bạn bè đi dạo chụp ảnh ở khu vực trung tâm thành phố. Vì ngoài những điểm vui chơi công cộng, khu vực trung tâm thành phố cũng là nơi có nhiều cơ sở kinh doanh, hàng quán trang trí đẹp mắt.

Khi người người cùng ra đường bách phố, mua sắm và thăm viếng nhau, bên cạnh đó đặc sản tết từ khắp mọi miền đổ về thành phố tràn ra vỉa hè, lề đường nên những ngày qua đường phố như đông đúc, chật hẹp và mất nhiều thời gian di chuyển hơn. Tuy nhiên, nhiều người cũng thông cảm vì đó là tết, là sự sôi động cần có của cao điểm mua sắm, di chuyển trong năm.

Người dân tấp nập mua sắm

Tại chợ hoa công viên 23.9, những chậu cúc khổng lồ cao quá đầu người là điểm nhấn thu hút khách tham quan cả trong và ngoài nước. Anh Nguyễn Quốc Triệu, chủ vườn cúc ở TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết: Tối qua, lô cúc pha lê vừa chuyển từ quê vào, còn mấy ngày trước đó là cúc đại đóa. Hàng sẽ tiếp tục được chuyển vào trong một vài ngày tới. Cũng như những năm trước, năm nay gia đình anh kinh doanh ở 3 điểm là công viên 23.9, chợ hoa công viên Lê Văn Tám và Gia Định. So với những năm trước, lượng hoa đưa về TP.HCM năm nay giảm 1/3, từ hơn 60 xe xuống còn khoảng 40 xe. Giá hoa cũng giảm nhẹ. Cúc đại đóa chậu đại giá 12 triệu đồng/cặp còn cúc pha lê giá 10 triệu đồng/cặp.

Chợ lá dong lớn nhất TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp Minh Đăng

"Cúc cỡ lớn này là "đặc sản" của bà con nhà vườn Khánh Hòa. Vì buôn bán lâu năm nên khách quen cũng nhiều. Năm nào cũng vậy, khi hàng vừa cập bến là giao khách liền. Chủ yếu là các cơ sở kinh doanh và công ty còn khách lạ thì phải chờ đến những ngày cận tết. Do năm nay kinh tế khó khăn nên gia đình tôi và nhiều bà con địa phương cũng chủ động giảm sản lượng", anh Triệu tâm sự.

Dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ về hướng Q.7, sắc xuân cũng rộn ràng không kém với hàng dày những điểm kinh doanh hoa kiểng. Dù nắng khá gay gắt nhưng không khí mua sắm khá tấp nập. Nhiều người cho biết tranh thủ mua sớm để lựa được sản phẩm ưng ý nhất và "thưởng" tết sớm hơn.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa xuân Đào Ngọc Thạch

Tương tự, tại chợ hoa xuân "nhà giàu" Phú Mỹ Hưng, ngày 30.1 (ngày 20 tháng chạp) nhà vườn khắp nơi bắt đầu mang hoa về đây phục vụ tết. Đại diện một vườn đào miền Bắc đang xuống hàng cho biết: Chợ sẽ chính thức họp trong một vài ngày tới, nhưng chúng tôi muốn chuẩn bị sớm để cây ổn định sức khỏe và phục vụ tốt nhất bà con miền Nam. Lượng hàng năm nay tương đối dồi dào, giá cả hợp lý để mọi người có thể "chơi tết" thoải mái nhất.

Những ngày qua, tại TP.HCM sức mua đã tăng mạnh. Từ chợ truyền thống tới các siêu thị, trung tâm thương mại lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp. Chị N.T.Tú, chủ một cửa hàng quà biếu trên đường Nguyễn Văn Đậu (Q. Bình Thạnh), chia sẻ: Mùa mua sắm tết năm nay "khởi động" muộn và chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 tuần nữa để bán hàng. Đây có thể xem là tuần "chốt hạ" doanh thu cho cả mùa tết 2024. Có lẽ vì cuối tuần qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp mới phát lương thưởng cho người lao động nên sức mua mới bắt đầu tăng dần đều lên từ 20 - 30% và đến hôm nay khoảng 40 - 50% so với bình thường.

"Hy vọng sức tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới vì thông thường mùa tết những năm trước sức mua thường tăng gấp đôi ba lần ngày thường. Năm nay, ngoài các mặt hàng hoa quả, bánh mứt truyền thống, chúng tôi cũng cố gắng nhập thêm các loại đặc sản vùng miền và các sản phẩm trang trí. Giá thành về cơ bản chỉ tăng nhẹ so với ngày thường", chị Tú ngập ngời lạc quan.

Đại diện một số hệ thống siêu thị lớn cho biết trong những ngày qua sức mua đang tăng nhanh, bình quân từ 50 - 70% so với ngày thường. Ngoài các mặt hàng thiết yếu như nhu yếu phẩm, hóa mỹ phẩm, may mặc thì quà biếu và bia, nước ngọt cũng tăng hơn.

Tết đã đến rất gần trên các con đường, tuyến phố khắp nơi.